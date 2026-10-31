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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۴
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یازدهمین ایستگاه «طرز تازه» با نوای «سحرخوانی» شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

3 تالار رودکی در هفتم و هشتم آبان‌ماه میزبان گروه موسیقی «همنوازان چندمضراب» بود؛ گروهی به سرپرستی آرمین جوانبخت و با خوانندگی مجتبی عسگری که در یازدهمین ایستگاه طرح «طرز تازه»، با اجرای کنسرت «سحرخوانی»، مخاطبان را به شنیدن روایتی از موسیقی دستگاهی ایران و پیوند آن با شعر و آواز دعوت کرد.

 جوان آنلاین: این اجرا با محوریت بخش عمده‌ای از آلبوم «سحرخوانی» که در سال ۱۳۹۱ منتشر شده است، شکل گرفت و در طول دو شب، مجموعه‌ای از ساخته‌های آرمین جوانبخت، آرش سعیدیان و هامان منصوری را پیش روی مخاطبان قرار داد. بخش قابل‌توجهی از اشعار اجرا نیز از سروده‌های شیون فومنی انتخاب شده بود تا شعر معاصر در کنار موسیقی ردیف‌ـ‌دستگاهی، بخش مهمی از هویت این برنامه را شکل دهد.

برنامه با مقدمه ابوعطا از آرش سعیدیان آغاز شد و در ادامه، قطعاتی، چون «تالار تنهایی»، ساز و آواز ابوعطا، «رقص برگ» همراه با آواز حجاز و ساز و آواز نَهُفت و نیشابورک با فرود به ابوعطا اجرا شدند. در ادامه، تصنیف «خلوت خاموش» با شعری از امید جوانبخت، دونوازی عود و تمبک و تصنیف «نا‌کجا‌آباد» با آهنگی از استاد پرویز مشکاتیان، فضای موسیقایی کنسرت را دنبال کردند.

ساز و آواز افشاری، دونوازی دف و در نهایت تصنیف «سحرخوانی» از دیگر بخش‌های این برنامه بودند که با همراهی ساز‌ها و صدای مجتبی عسگری، مجموعه‌ای متنوع از رنگ‌آمیزی‌های موسیقی ایرانی را پیش روی شنوندگان قرار دادند.

در این اجرا، آرمین جوانبخت سرپرستی گروه و نوازندگی سنتور را بر عهده داشت و مجتبی عسگری به‌عنوان خواننده، گروه را همراهی کرد. نبیل یوسف شریداوی (دف)، آرش سعیدیان (عود)، هامان منصوری (تار)، میلاد بیات و سیاوش طاهریان (کمانچه)، امیر یاراحمدی (نی)، امیرعلی لطفی (تار)، آزاد جعفری (بم‌تار)، الیاس کریمی (عود)، مرتضی زارعی (تمبک) و جاوید داوری (دف) دیگر اعضای گروه همنوازان چندمضراب بودند.

همچنین حمیدرضا نوربخش و مظفر شفیعی از جمله هنرمندانی بودند که به همراه امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی در این دو شب به تماشای اجرای گروه نشستند.

«سحرخوانی» یازدهمین تجربه از طرح «طرز تازه» بنیاد رودکی بود؛ طرحی که با هدف حمایت از ایده‌های نو و فراهم‌کردن فرصت ارائه تجربه‌های متفاوت در موسیقی، بستری برای حضور گروه‌ها و جریان‌های متنوع هنری در تالار‌های وحدت و رودکی فراهم کرده است. مسیری که از موسیقی ردیف دستگاهی و نواحی تا موسیقی کلاسیک غربی را دربرمی‌گیرد و تلاش دارد امکان شنیده‌شدن صدا‌ها و تجربه‌های تازه موسیقایی را گسترش دهد.

پیش از این، اجرا‌هایی همچون «تریو + یک»، «ننشیند خموش»، «چهارگان»، «نغمه‌های ناگهان»، «آنسامبل نیواک»، ارکستر «دیالوگ»، «ارکستر جوانان میترا»، «صبا به روایت سایه»، «عشق سعدی» و «ارکستر جوانان پارس زمین» در قالب این طرح در تالار‌های وحدت و رودکی روی صحنه رفته‌اند.

برچسب ها: کنسرت ، موسیقی ایرانی ، تالار وحدت
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