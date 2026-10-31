کد خبر: 1387705
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
سیاست » اخبار کلی
اژه‌ای بر تسریع و قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌های نفوذ و همکاری با دشمن تأکید کرد

نفوذفروشان و وطن‌فروشان زیر تیغ عدالت

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر برخورد قاطع و سریع با مدعیان اعمال نفوذ در دستگاه قضا، جاعلان عناوین مقامات قضایی و عناصر همکار با دشمن متجاوز، تصریح کرد که این پرونده‌ها باید با رعایت دقیق موازین قانونی و عدالت تعیین‌تکلیف شوند، چراکه جعل عناوین قضایی به اعتماد عمومی نسبت به نظام آسیب می‌زند و همکاری با دشمن، امنیت ملی را هدف قرار می‌دهد. 
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، طی نشستی با محوریت آسیب‌شناسی برخی روند‌ها و رویه‌های قضایی، با حضور جمعی از مسئولان قوه قضائیه، در سخنانی، به اهمیت مقوله تضمین دادرسی عادلانه پرداخت و اظهار کرد: جهد و تلاش ما در فقره آسیب‌شناسی و مسئله‌محوری در باب نارسایی‌های موجود در امر قضا، باید نتایج ملموس و محسوس و اصطلاحاً مابه‌ازای بیرونی داشته باشد. این آسیب‌شناسی‌ها و مسئله‌محوری‌ها باید خود را در فرایند رسیدگی‌های قضایی و افزایش اعتماد عمومی به عدالت قضایی نشان دهد. رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست، توصیه‌ها و دستوراتی تخصصی را خطاب به مقامات ذی‌صلاح قضایی در راستای رفع آسیب‌ها و نواقص حوزه‌های قضایی متبوع آنان، مطرح کرد. رئیس عدلیه در اثنای نشست مذکور، به مقوله جعل و غصب عناوین نیز اشاره‌ای داشت و در همین راستا عنوان کرد: پرونده‌های مرتبط با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه و جعل عنوان مقامات قضایی، با قاطعیت و وفق قانون، مورد بررسی و تعیین‌تکلیف قرار می‌گیرند، باید توجه داشت که جاعل عناوین مقامات و فرد مدعی نفوذ در قوه قضائیه، فقط به دستگاه قضا لطمه نمی‌زند، بلکه به اعتماد مردم نسبت به نظام لطمه می‌زند. 
قاضی‌القضات با تأکید بر صیانت از سلامت و پویایی ساختار عدلیه تصریح کرد: هیچ‌گونه تسامح و اغماضی در برابر سودجویان و قانون‌گریزانی که با توسل به فریب و جعل، درصدد مخدوش کردن وجهه دستگاه قضایی برمی‌آیند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، پاسداری از حریم قضاوت و حراست از سرمایه بی‌بدیل اعتماد عمومی، خط قرمز عدلیه است و با مخلان امنیت روانی و حقوقی جامعه، قاطعانه و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برخورد خواهد شد. 
 پرونده وطن‌فروشان به‌سرعت رسیدگی شود
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در خلال نشست مذکور به پرونده‌های جواسیس و عناصر همراه و همکار با دشمن متجاوز نیز گریزی زد و اظهار داشت: پرونده‌های عناصری که علیه کشور و نظام اقدام کرده و علناً وطن‌فروشی کرده‌اند و به دشمن متجاوز گرا داده‌اند، باید با سرعت هر چه بیشتر، البته وفق قانون و در نهایت دقت و عدالت، تعیین‌تکلیف شود. رئیس قوه قضائیه با اشاره به تعیین‌تکلیف و اجرای احکام بخشی از پرونده‌های عناصر همراه با دشمن متجاوز و مزدوران خودفروخته‌ای که با خیانت آشکار به کیان این مرز و بوم، دست در دست بیگانه نهاده و امنیت ملی را هدف گرفتند، تأکید کرد: برخورد با این جماعت وطن‌فروش و عناصر وابسته به دشمن، باید با قاطعیت تام، سرعت عمل بازدارنده و در عین حال رعایت دقیق موازین قانونی و عادلانه صورت گیرد تا هیچ‌گونه روزنه‌ای برای جولان مفسدان امنیتی باقی نماند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قانون ، رئیس قوه قضائیه ، دستگاه قضا
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