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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۸
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

مجید انتظامی نوای ماندگارش را زنده کرد

3 آثار خاطره‌انگیز مجید انتظامی با همراهی ارکستری ۱۵۰ نفره و به رهبری این آهنگساز، در ۲ شب روی صحنه رفت.

 جوان آنلاین: کنسرت آثار مجید انتظامی، آهنگساز و رهبر ارکستر شناخته‌شده موسیقی ایران، پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ با همراهی ارکستری ۱۵۰ نفره در تالار اسپیناس پالاس تهران توسط فیدیبو برگزار شد.

در این ۲ شب، گزیده‌ای از ماندگارترین آثار انتظامی در حوزه موسیقی فیلم با همراهی نوازندگان ساز‌های کلاسیک و ایرانی و گروه کر، به رهبری خود این آهنگساز اجرا شد.

برنامه با اجرای موسیقی سریال «کلاه پهلوی» آغاز شد و در ادامه، مجموعه‌ای از ملودی‌های شناخته‌شده فیلم‌های «از کرخه تا راین»، «بوی پیراهن یوسف»، «آژانس شیشه‌ای» و «دیوانه از قفس پرید» در قالب یک بخش موسیقایی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

این بخش با تکیه بر ملودی‌های عاطفی و فضاسازی ارکسترال، طیفی از حال و هوای موسیقایی آثار انتظامی را از روایت‌های احساسی و دراماتیک تا موسیقی‌های پرتنش و حماسی در بر می‌گرفت. پس از آن نیز قطعاتی از آثار «کانی مانگا»، «مردان آنجلس» و «دوئل» اجرا شد.

یکی از بخش‌های متفاوت این فیلم_کنسرت به اجرای قطعه «ناصرالدین‌شاه آکتور سینما» اختصاص داشت. در آغاز این قطعه، تصاویری از فیلم‌های مهم تاریخ سینمای ایران، از جمله «خانه دوست کجاست» و «باشو غریبه کوچک»، روی پرده به نمایش درآمد تا در کنار اجرای موسیقی، ادای احترامی تصویری به سینمای ایران و آثار ماندگار آن شکل بگیرد.

در ادامه، قطعه «عقاب‌ها» و موسیقی فیلم «بچه‌های کوه آلپ» اجرا شد و پس از آن نوبت به قطعه «ترن» رسید. موسیقی «بچه‌های کوه آلپ» با فضای ملودیک و ریتم پرتحرک خود، از جمله قطعاتی بود که در این دو شب با استقبال بیشتر مخاطبان همراه شد. همچنین موسیقی سریال «گرگ‌ها» از دیگر بخش‌های این برنامه بود که در کنار سایر آثار، گزیده‌ای از کارنامه موسیقایی مجید انتظامی را در سینما و تلویزیون مرور کرد.

قطعات «دوئل» و «خرمشهر» از بخش‌های شاخص این فیلم_کنسرت بودند که با همراهی نی‌انبان‌نوازی لیانا شریفیان، دختر محسن شریفیان، و پیانوی رضا تاجبخش اجرا شدند. ترکیب ساز‌های ارکسترال با صدای شاخص نی‌انبان، به این آثار رنگ و بویی متفاوت بخشید و بر فضای حماسی و پرتحرک آنها تاکید کرد.

در جریان اجرای قطعه «خرمشهر»، تصاویری از سینمای جنگ، از جمله فیلم‌های «دوئل» و «ناخدا خورشید»، به نمایش درآمد. همزمان با پخش تصاویر، نقشه ایران نیز به تدریج در قاب نمایان شد و با ادامه قطعه، تصویر نقشه به شکل کامل درآمد. این طراحی تصویری، پیوندی میان موسیقی انتظامی، سینمای جنگ و روایت تصویری ایران برقرار کرد.

در بخش دیگری از برنامه، تک‌نوازی آکاردئون و پیانو اجرا شد. همچنین مجید انتظامی پس از اجرای مجموعه قطعات فیلم‌های «از کرخه تا راین»، «بوی پیراهن یوسف»، «آژانس شیشه‌ای» و «دیوانه از قفس پرید» و پس از قطعه «دوئل»، از سولیست‌های ارکستر دعوت کرد تا برای معرفی و قدردانی از همراهی آنها از جای خود برخیزند.

پایان‌بخش برنامه نیز اجرای دوباره قطعه «خرمشهر» بود. این قطعه که از آثار شاخص موسیقی انتظامی در حوزه موسیقی جنگ به شمار می‌رود، بار دیگر با همراهی تصاویر و نمایش نقشه ایران اجرا شد و در کنار «بچه‌های کوه آلپ»، از قطعاتی بود که بیشترین استقبال مخاطبان را در این دو شب به همراه داشت.

این کنسرت با تهیه‌کنندگی وحید خالقی، مدیریت ارکستر مهیار مهرآذر و کنسرت‌مایستری نیما زاهدی برگزار شد.

برچسب ها: کنسرت ، مجید انتظامی ، ارکسترال
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