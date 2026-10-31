دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

جوان آنلاین: رهبـــر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح «آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله پرقدرت با دشمنان» را از الزامات «بازدارندگی حداکثری» دانستند و مقرر کردند هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تصریح کردند: اگر دشمنان مجدداً حملات نظامی یا تروریستی را شروع کنند، این نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی و ملت ایران هستند که زمان و شرایط پایان آن را تعیین می‌کنند. فرمانده کل قوا همچنین بر تقویت معماری اطلاعات نظامی، تعمیق دفاع بومی در دو حوزه «دکترین» و «تاکتیک»، رشد توانمندی‌های روزآمد دفاعی و امنیتی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت بنیه معنوی و روحیه جهادی همزمان با تلاش بی‌وقفه برای تأمین نیاز‌های معیشتی و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، تأکید کردند.

در بخش دیگری از تدابیر فرمانده کل قوا مقرر شد بانک اهداف به نحوی به‌روز رسانی شود که انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن امریکایی- صهیونی در تیررس نیرو‌های مسلح قرار گیرد. ایشان حمایت ملی از نیرو‌های مسلح را از ارکان بازدارندگی در برابر بیگانگان ایران‌ستیز و مزدوران داخلی آنها دانستند و اضافه کردند: حضور هشت‌ماهه ملت مبعوث در میادین، امتداد بخشِ دفاع مقدس هشت‌ساله است که به موازات پایمردی نیرو‌های نظامی، انتظامی و بسیجی از تمامیت سرزمینی ایران و نظام اسلامی حفاظت کرده است و خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با قدردانی از استواری هوشمندانه جبهه مقاومت در کشور‌های مختلف، وحدت ساحات را متغیری تعیین‌کننده با تأثیر راهبردی در شکل‌دهی به نظم جدید سیاسی و امنیتی در غرب آسیا دانستند و ابراز امیدواری کردند این نظم جدید زمینه روزافزون اتحاد ملت‌ها و دولت‌های اسلامی را برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی فراهم کند.

سردار سرلشکر عبداللهی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش و سردار سرلشکر وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار با فرمانده کل قوا ضمن ارائه گزارش‌هایی از وضعیت آمادگی مدافعان کشور در سواحل خلیج فارس، مناطق عملیاتی تنگه هرمز، دریای عمان و مرز‌های شمال غرب و جنوب شرق کشور، گزارشی نیز از تولید چند برابری انواع مهمات و سلاح‌های شناسایی، پشتیبانی و رزمی به استحضار ایشان رساندند.

فرمانده کل قوا ضمن اظهار خرسندی از فعالیت‌های انجام شده، از فرماندهان ارشد نظامی خواستند مراتب تشکر و رضایت ایشان را به اطلاع کلیه نیرو‌های نظامی، انتظامی، بسیجی و کارکنان این سازمان‌ها و وزارت دفاع و خانواده‌های معززشان برسانند.

نمای نزدیک

سرلشکر علی عبداللهی: منتظر حمله دشمن نمی‌مانیم

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلّح عصر دیروز در صفحه شخصی خود نوشت: با تمام ظرفیت اطلاعاتی، تحرکات و آمادگی‌های دشمن را رصد و بانک اهداف را به روز می‌کنیم. هرگاه نشانه‌های اقدام خصمانه دشمن احراز شود، نیرو‌های مسلح در انتخاب زمان و نحوه پاسخ، منتظر آغاز اقدام او نخواهند ماند. پاسخ ما فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود. سردار سرلشکر علی عبداللهی، همچنین روز گذشته در اظهار نظر دیگری تأکید کرد: فرمان هوشمندانه حکیمانه و قاطعانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) همچون تدابیر ارزشمند معظم له در دوران جنگ تحمیلی سوم راهگشای فرماندهان و آحاد نیرو‌های مسلح می‌باشد. رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح تصریح کرد: نیرو‌های مسلح جان برکف به فرمانده عزیز خود و ملت مبعوث شده ایران اسلامی اطمینان می‌دهند در مقابل هرگونه تجاوز و در هر سطح و نوعی تا پای جان ایستادگی نمایند. اعلام می‌داریم نیرو‌های مسلح مقتدر ایران به تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا و امام جامعه مسلمین برای دفاع از کشور و ملت شریف ایران و مقابله پرقدرت پر شدت و بدون محدودیت جغرافیایی علیه دشمنان امریکایی و صهیونیستی با بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین و پیشرفته آماده‌اند و قطعاً این آمادگی‌ها را روز به روز تقویت خواهند نمود. وی افزود: دشمنان امریکایی - صهیونیستی باید بدانند با تجاوز مجدد علیه کشور و ملت مبعوث شده ایران اسلامی، با رویکرد جدید و پاسخی غیر قابل تصور و قطعا شدیدتر و مؤثرتر از جنگ تحمیلی سوم رو‌به‌رو شده و این ما هستیم که پایان جنگ را با پایان شما تعیین و رقم خواهیم زد. سرلشکر عبداللهی خاطرنشان کرد: نیرو‌های مسلح پرافتخار با عنایت خداوند متعال و حمایت همه جانبه ملت بزرگوار و غیرتمند ایران، بانک جدیدی از اهداف و دارایی‌های دشمن در جغرافیای وسیع‌تر از گذشته را در دستور کار قرار داده و دشمنان را در میدان عمل با شگفتی‌های جدیدی مواجه خواهند کرد.