کد خبر: 1387699
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
سیاست » اخبار کلی
علی حسن حیدری

نقشه راه آمادگی دفاعی ایران

1 دیدار فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح با فرمانده کل قوا و تأکیدات ایشان در این نشست، مجموعه‌ای از اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های مهم را درباره آمادگی دفاعی کشور، نحوه مواجهه با تهدید‌های احتمالی و الزامات حفظ امنیت ملی مطرح می‌کند. محور اصلی این پیام، ضرورت بهره‌مندی از آمادگی رزمی هوشمندانه و توان پاسخگویی مؤثر به هرگونه تهدید است؛ موضوعی که در شرایط پیچیده امنیتی منطقه، جایگاه ویژه‌ای در معادلات دفاعی کشور دارد. 

دیدار فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح با فرمانده کل قوا و تأکیدات ایشان در این نشست، مجموعه‌ای از اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های مهم را درباره آمادگی دفاعی کشور، نحوه مواجهه با تهدید‌های احتمالی و الزامات حفظ امنیت ملی مطرح می‌کند. محور اصلی این پیام، ضرورت بهره‌مندی از آمادگی رزمی هوشمندانه و توان پاسخگویی مؤثر به هرگونه تهدید است؛ موضوعی که در شرایط پیچیده امنیتی منطقه، جایگاه ویژه‌ای در معادلات دفاعی کشور دارد. 
تأکید بر آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله قدرتمند با دشمنان و ضرورت پاسخ فوری و اثرگذار به هر سطح و نوع تهدید، بیانگر اهمیت تقویت بازدارندگی در راهبرد دفاعی کشور است. بازدارندگی زمانی اعتبار دارد که توان دفاعی کشور به‌گونه‌ای باشد که هرگونه اقدام خصمانه با واکنشی متناسب و مؤثر مواجه شود. در این چارچوب، آمادگی نیرو‌های مسلح، هماهنگی میان بخش‌های مختلف، ارتقای توان اطلاعاتی و برخورداری از ظرفیت‌های متناسب با تحولات جدید، از الزامات اساسی حفظ امنیت و صیانت از منافع ملی به شمار می‌روند. 
تصریح فرمانده کل قوا درباره تعیین زمان و شرایط پایان هرگونه درگیری احتمالی از سوی نیرو‌های مسلح و ملت ایران نیز بر اراده مستقل کشور در دفاع از امنیت و تمامیت سرزمینی تأکید دارد. این موضع، متضمن این پیام است که جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید‌های نظامی و اقدامات تروریستی، منفعل نخواهد بود و نحوه مواجهه با چنین شرایطی را بر اساس اراده و مصالح ملی خود دنبال خواهد کرد. 
در بخش دیگری از این دیدار، تقویت معماری اطلاعات نظامی، تعمیق دفاع بومی در حوزه‌های دکترین و تاکتیک و توسعه توانمندی‌های روزآمد دفاعی و امنیتی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مورد تأکید قرار گرفت. این محور‌ها نشان‌دهنده اهمیت دانش، اطلاعات و فناوری در ارتقای توان دفاعی کشور هستند. در شرایطی که تحولات فناورانه به‌سرعت در حال تغییر عرصه‌های امنیتی و نظامی است، توسعه ظرفیت‌های بومی، تقویت زیرساخت‌های علمی و پژوهشی و تربیت نیرو‌های متخصص، از ضرورت‌های اساسی برای حفظ و ارتقای توان دفاعی محسوب می‌شوند. برخورداری از دانش و فناوری متناسب با نیاز‌های کشور، علاوه بر افزایش استقلال دفاعی، امکان پاسخ‌گویی بهتر به تحولات و تهدید‌های نوظهور را فراهم می‌کند. تأکید بر تقویت بنیه معنوی و روحیه جهادی نیرو‌های مسلح در کنار تلاش مستمر برای تأمین نیاز‌های معیشتی و پشتیبانی آنان، از دیگر محور‌های مهم این پیام است. نیروی انسانی، یکی از ارکان اصلی توان و کارآمدی هر سازمان دفاعی است و حفظ انگیزه، آمادگی و انسجام آن، نیازمند توجه مستمر به شرایط خدمتی، معیشتی و رفاهی کارکنان و خانواده‌های آنان است. از این منظر، حمایت از نیرو‌های مسلح تنها به تأمین تجهیزات و امکانات محدود نمی‌شود، بلکه رسیدگی به نیاز‌های انسانی و پشتیبانی از خانواده‌های آنان نیز بخشی از الزامات تقویت این مجموعه به شمار می‌رود. 
موضوع به‌روزرسانی بانک اهداف و قرار گرفتن انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن امریکایی ـ صهیونی در تیررس نیرو‌های مسلح نیز از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این دیدار است. این تأکید، بر ضرورت شناخت مستمر ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های قدرت طرف مقابل و به‌روزرسانی ارزیابی‌های دفاعی متناسب با تحولات تأکید دارد. برخورداری از شناخت دقیق و به‌روز از محیط تهدید، یکی از الزامات اساسی برنامه‌ریزی دفاعی و حفظ آمادگی در برابر تحولات احتمالی است. 
در این پیام، حمایت ملی از نیرو‌های مسلح نیز به‌عنوان یکی از ارکان بازدارندگی مورد توجه قرار گرفته است. تأکید بر نقش مردم در کنار نیرو‌های نظامی، انتظامی و بسیجی، یادآور جایگاه مشارکت عمومی در دفاع از کشور و حفاظت از تمامیت سرزمینی است. اشاره به حضور هشت‌ماهه مردم و پیوند آن با تجربه دفاع مقدس هشت‌ساله نیز بر استمرار نقش‌آفرینی اجتماعی در مقاطع حساس تاریخ کشور تأکید دارد. بر این اساس، همراهی مردم و نیرو‌های مسلح در صیانت از امنیت و استقلال کشور، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی مورد توجه قرار گرفته است. 
از دیگر موضوعات برجسته این پیام، قدردانی از پایداری جبهه مقاومت در کشور‌های مختلف و تأکید بر نقش وحدت عرصه‌های منطقه‌ای در شکل‌دهی به نظم جدید سیاسی و امنیتی غرب آسیاست. این نگاه، بر اهمیت تحولات منطقه‌ای و ارتباط میان مسائل امنیتی کشور‌های این حوزه تأکید دارد. همچنین ابراز امیدواری درباره تقویت اتحاد ملت‌ها و دولت‌های اسلامی و فراهم شدن زمینه شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، بیانگر توجه به ظرفیت‌های مشترک جهان اسلام در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. 
برآیند این محور‌ها نشان می‌دهد که پیام رهبری به فرماندهان را می‌توان دعوت به نگاهی جامع‌تر به مفهوم قدرت دفاعی دانست؛ نگاهی که در آن آمادگی نظامی، اطلاعات، فناوری، اقتصاد، سرمایه انسانی، اعتماد عمومی و همکاری منطقه‌ای به یکدیگر وابسته‌اند. مسئله اصلی، تبدیل این جهت‌گیری‌ها به برنامه‌هایی روشن، دارای مسئولیت مشخص، زمان‌بندی قابل سنجش و ارزیابی مستمر است. در چنین چارچوبی، قدرت دفاعی نه فقط با توان مقابله با تهدید‌های امروز، بلکه با میزان آمادگی برای مواجهه سنجیده و مسئولانه با عدم‌قطعیت‌های فردا ارزیابی خواهد شد. از این رو تأکید و تصریح بر محور‌های راهبردی؛ «ارتقای آمادگی رزمی و تقویت بازدارندگی، توسعه توان اطلاعاتی و فناوری‌های دفاعی بومی، حمایت معیشتی و سازمانی از نیرو‌های مسلح، به‌روزرسانی ظرفیت‌های دفاعی در برابر تهدیدها، تقویت پشتوانه مردمی و توجه به تحولات منطقه‌ای» مؤید نگاه منظومه‌ای مبتنی بر برنامه‌ریزی جامع عملیاتی مشخص در ابعاد دفاعی و بازدارندگی است. بر همین اساس در دیدگاه مقام رهبری این محور‌ها در کنار یکدیگر، چارچوبی از اولویت‌های دفاعی و امنیتی کشور را ترسیم می‌کنند که هدف اصلی آن، حفظ اقتدار، صیانت از استقلال و تمامیت سرزمینی و آمادگی در برابر هرگونه سناریو تهدید احتمالی دشمن با هر گستره، سطح و شدت در آینده پیش رو است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نیروهای مسلح ، فرمانده کل قوا ، آمادگی
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