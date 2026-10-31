کد خبر: 1387645
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵
سیاست » اخبار کلی
عراقچی:

برای تمام سناریو‌ها آماده‌ایم/ نامه ونس را بررسی کردیم

3 وزیر خارجه کشورمان اعلام کرد که نامه جی دی ونس (معاون ترامپ تروریست) به دقت بررسی شده است.

 جوان آنلاین: سید عباس عراقچی در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره به سئوالات مختلف آن پاسخ داده است که به این شرح است:

در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های آمریکایی وجود ندارد و اخبار منتشرشده در این باره صرفاً گمانه‌زنی رسانه‌ای است.

ایران در شرایط کنونی ضرورتی برای دیدار با آمریکایی‌ها نمی‌بیند؛ شروط ایران روشن است و رایزنی‌های میانجی‌ها درباره آن ادامه دارد.

میانجی‌های قطری و پاکستانی همچنان رایزنی‌های خود را درباره شروط ایران ادامه می‌دهند.

پیام ونس با دقت بررسی شده و در نشست‌های سطح عالی درباره آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

اگر هدف واشنگتن از پیام ونس، دامن زدن به اختلافات باشد، این اقدام اشتباه جدیدی خواهد بود که به اشتباهات پیشین آمریکا اضافه می‌شود.

تلاش طرف آمریکایی برای گشودن باب گفت‌و‌گو و تفاهم گسترده‌تر، اقدامی مثبت تلقی می‌شود.

پس از موافقت واشنگتن با شروط ایران، درباره مستقیم یا غیرمستقیم بودن مذاکرات تصمیم‌گیری خواهد شد.

برای بازگشت همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وضعیت عادی، همچنان فاصله زیادی وجود دارد.

ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) است و به تعهدات خود در چارچوب این معاهده پایبند است.

توانمندی‌های تسلیحاتی خود را به‌روزرسانی کرده‌ایم، نقاط ضعف را برطرف ساخته و تسلیحات جدیدی را آزمایش کرده‌ایم. نیرو‌های مسلح ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

هیچ احتمالی را درباره وقوع جنگ منتفی نمی‌دانیم و برای همه سناریو‌ها آماده‌ایم.

خواستار توقف جنگ و پایان آن در تمام جبهه‌ها، از جمله لبنان، هستیم.

بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش مسیر جدید کشتیرانی تعریف‌شده از سوی ایران و سلطنت عمان در این تنگه و بسته شدن سایر مسیر‌ها می‌دانیم.

خواستار بازگرداندن معافیت‌های نفتی و آزادسازی تمام دارایی‌های مسدودشده ایران، از جمله دارایی‌های کشورمان در قطر، هستیم.

طرف قطری پیشنهاد کرده است مدت اجرای پیشنهاد ایران به پنج روز کاهش یابد.

در مرحله کنونی، به پیشنهادی دست یافته‌ایم که مدت اجرای آن را به دو روز کاهش می‌دهد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، جی دی ونس ، آمریکا
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