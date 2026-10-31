سقوط تریلی از ارتفاع ۴۰ متری؛ یک نفر جان باخت

سخنگوی اورژانس استان تهران، از وقوع حادثه سقوط یک دستگاه تریلی از ارتفاع حدود ۴۰ متری خبر داد که در پی آن یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر به‌شدت مصدوم شد.

جوان آنلاین: شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، از وقوع حادثه سقوط یک دستگاه تریلی از ارتفاع حدود ۴۰ متری خبر داد که در پی آن یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر به‌شدت مصدوم شد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: حدود ساعت ۱۲:۳۰ گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه تریلی از ارتفاع ۴۰ متری به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

تبریزی افزود: عملیات رهاسازی سرنشینان این وسیله نقلیه با همکاری نیروهای امدادی سایر ارگان‌ها حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید.

سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: متأسفانه در این حادثه یک خانم حدوداً ۴۰ ساله که ظاهراً سرنشین تریلی بوده، در محل حادثه جان خود را از دست داد. همچنین یک مرد حدوداً ۵۵ ساله که ظاهراً راننده تریلی بوده، با وضعیت جسمانی بسیار وخیم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان الغدیر بومهن منتقل شد.