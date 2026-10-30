جوان آنلاین: هفته تربیت بدنی و ورزش، فرصتی برای بازخوانی نقش فعالیت‌های بدنی در ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان، تقویت روحیه نشاط و شادابی و نهادینه‌کردن فرهنگ ورزش در محیط‌های آموزشی شد، فرصتی که با اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی در مدارس، می‌تواند زمینه شناسایی استعداد‌های ورزشی، تقویت مشارکت دانش‌آموزان و گسترش فعالیت‌های گروهی را فراهم کند.

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، آموزش و پرورش منطقه ۱۴ شهر تهران هم‌زمان با آغاز هفته تربیت بدنی از ۳۰ مهرماه، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و رویداد‌های ورزشی را با محوریت مشارکت دانش‌آموزان، توسعه مهارت‌های حرکتی، تقویت المپیاد‌های درون‌مدرسه‌ای و بهبود امکانات ورزشی مدارس در دستور کار قرار داد.

مهارت‌آموزی ورزشی متناسب با پایه تحصیلی

تویسرکانی، کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقه ۱۴ تهران اظهار کرد: «مراسم‌های مختلفی در حوزه تربیت بدنی در مدارس منطقه برگزار شد که نخستین برنامه آن، در روز ۲۶ مهرماه و با افتتاحیه المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای آغاز شد. این مراسم به‌صورت پایلوت در دبیرستان دوره اول شهید اردستانی برگزار شد و دانش‌آموزان با حضور در گروه‌ها و رشته‌های مختلف ورزشی، در فضایی سرشار از شور، نشاط و هیجان، آغاز فعالیت‌های المپیاد‌های درون‌مدرسه‌ای را گرامی داشتند.»

کارشناس مسئول تربیت بدنی منطقه ۱۴ تهران با اشاره به برنامه‌های روز دوم هفته تربیت بدنی گفت: «در روز ۲۷ مهرماه، طرح مهارت‌آموزی ورزشی دانش‌آموزان اجرا شد که بر اساس آن، دانش‌آموزان هر پایه تحصیلی، مهارت‌های مرتبط با یک رشته ورزشی مشخص را زیر نظر مربیان فرا می‌گیرند.» تویسرکانی ادامه داد: «در قالب این طرح، آموزش بسکتبال برای دانش‌آموزان پایه هفتم، والیبال برای پایه هشتم و هندبال برای پایه نهم در نظر گرفته شده است. این برنامه به‌صورت پایلوت در هنرستان نرگس، به مدیریت خانم شبانکار، به اجرا درآمد.»

توزیع تجهیزات ورزشی میان مدارس کم‌برخوردار

تویسرکانی درباره وضعیت تجهیزات و امکانات ورزشی مدارس منطقه ۱۴ تهران نیز اظهار کرد: «مدارس منطقه از نظر برخورداری از امکانات ورزشی در دو گروه برخوردار و کم‌برخوردار قرار می‌گیرند و تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس کم‌برخوردار، از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی‌های این حوزه است.» او ادامه داد: «امسال با پیگیری‌های انجام‌شده، مجموعه‌ای از تجهیزات و لوازم ورزشی شامل توپ، طناب، میز تنیس روی میز، فوتبال‌دستی و ایرهاکی به منطقه ارسال شد که در هفته اول و دوم مهرماه میان مدارس کم‌برخوردار توزیع شد.» با این حال، او تصریح کرد که امکانات ورزشی مدارس منطقه همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد و برای ارتقای سطح تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، حمایت و توجه ویژه اداره آموزش و پرورش منطقه و اداره‌کل در سال‌های آینده ضروری است. تأمین تجهیزات مناسب، در کنار توسعه فضا‌های ورزشی و بهره‌گیری از مربیان توانمند، می‌تواند زمینه دسترسی عادلانه‌تر دانش‌آموزان به فرصت‌های ورزشی را فراهم کند، موضوعی که به‌ویژه در مدارس کم‌برخوردار، اهمیت بیشتری دارد.

استقبال دانش‌آموزان از مسابقات و تجلیل از مدال‌آوران

کارشناس مسئول تربیت بدنی منطقه ۱۴ تهران با اشاره به استقبال دانش‌آموزان از برنامه‌های هفته تربیت بدنی گفت: «دانش‌آموزان علاقه زیادی به ورزش دارند و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته نیز با استقبال قابل توجه آنان همراه بود.» وی افزود: «در همین راستا، مسابقاتی با عنوان "جام مهر" برگزار شد و از دانش‌آموزان مدال‌آور و افرادی که در رقابت‌های ورزشی موفق به کسب عناوین شده بودند، تجلیل به عمل آمد.» تجلیل از دانش‌آموزان موفق در عرصه ورزش، علاوه بر قدردانی از تلاش و پشتکار آنان، می‌تواند انگیزه سایر دانش‌آموزان را برای حضور در فعالیت‌های بدنی، تمرین مستمر و تجربه رقابت‌های سالم افزایش دهد.

انجمن‌های ورزشی، بستری برای مشارکت دانش‌آموزان

تویسرکانی در ادامه، با تشریح نقش انجمن‌های ورزشی مدارس اظهار کرد: «انتخابات انجمن‌های ورزشی در تاریخ ۱ آبان‌ماه برگزار شد و دانش‌آموزان با توجه به علاقه و توانمندی‌های خود برای مسئولیت‌های مختلف داوطلب شدند.» وی توضیح داد: «پس از انجام رأی‌گیری، دانش‌آموزان منتخب به‌عنوان رؤسای انجمن‌های ورزشی رشته‌های مربوط انتخاب شدند تا در کنار دبیران تربیت بدنی، در برنامه‌ریزی و برگزاری مسابقات و همچنین اعزام تیم‌های ورزشی همکاری کنند.» به گفته تویسرکانی، حضور دانش‌آموزان در انجمن‌های ورزشی، فرصتی برای افزایش مشارکت آنان در فعالیت‌های مدرسه‌ای، تقویت حس مسئولیت‌پذیری و تجربه فعالیت‌های جمعی فراهم می‌کند و می‌تواند به پویایی بیشتر برنامه‌های ورزشی مدارس منجر شود. برنامه‌های هفته تربیت بدنی، از المپیاد‌های درون‌مدرسه‌ای و آموزش مهارت‌های ورزشی تا افتتاح فضا‌های جدید و گسترش مشارکت دانش‌آموزان در انجمن‌های ورزشی، نشان می‌دهد که مدرسه می‌تواند نقشی فراتر از آموزش درسی در شکل‌گیری سبک زندگی سالم و پرورش نسلی بانشاط ایفا کند. با این حال، اثرگذاری این برنامه‌ها زمانی ماندگار خواهد بود که فعالیت‌های ورزشی به مناسبت‌های تقویمی محدود نمانند و به بخشی مستمر از برنامه روزانه مدارس تبدیل شوند.