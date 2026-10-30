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تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
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«افق صادق، آموزه مهدویت از بشارت تا ظهور» منتشر شد

1 کتاب «افق صادق: آموزه مهدویت از بشارت تا ظهور» به قلم محمود ملکی‌راد توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شد. 

کتاب «افق صادق: آموزه مهدویت از بشارت تا ظهور» به قلم محمود ملکی‌راد توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شد. 
کتاب «افق صادق: آموزه مهدویت از بشارت تا ظهور» به قلم محمود ملکی‌راد توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شد. این اثر علمی با رویکردی تحلیلی، به بررسی ابعاد گوناگون آموزه مهدویت پرداخته و تلاش دارد تا ماهیت، اصالت و مختصات این باور را در گستره معارف اسلامی بیان کند. هدف اصلی نویسنده در این اثر، ارائه تصویری عقلانی و مستند از مهدویت، به‌دور از خرافات و آسیب‌های ناشی از افراط و تفریط بوده‌است. 
این پژوهش در قالب دو بخش اصلی و پنج فصل سازماندهی شده‌است. بخش نخست به کلیات و مبانی مشترک منجی‌گرایی اختصاص دارد؛ در این بخش، اصالت و ریشه‌های اندیشه منجی‌گرایی در خاستگاه‌های غیرنقلی مانند ابعاد فطری، عقلی و اجتماعی و همچنین در گستره ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی بررسی می‌شود. علاوه بر این، رویکرد و جایگاه آموزه مهدویت در متون حدیثی و کلامی اهل‌سنت نیز مورد تحلیل قرار می‌گیرد. 
همچنین در بخش دوم به بررسی آموزه مهدویت در اندیشه شیعه امامیه می‌پردازد. هویت شخصی امام مهدی (عج)، ادله ولادت و حیات، فلسفه طول عمر و پیوند مهدویت با مفاهیمی، چون امامت و خاتمیت بیان می‌شود. در ادامه، مباحث مربوط به عصر غیبت، نیابت، فرهنگ انتظار فعال و آسیب‌شناسی آن بررسی شده و در نهایت، افق آینده، عصر ظهور، شرایط و علائم آن، نقد تطبیق‌گرایی و توقیت، و همچنین ابعاد گوناگون حکومت جهانی مهدوی در حوزه‌های معنوی، عدالتی، عمرانی، امنیتی و سیاسی ترسیم می‌گردد. 
کتاب «افق صادق: آموزه مهدویت از بشارت تا ظهور» نوشته محمود ملکی‌راد در ۴۷۲ صفحه توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شده‌است. 
در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «از دیدگاه منطقی، تفاوت بنیادین میان شرط و علامت در نوع رابطه‌ای است که هر یک با موضوع خود برقرار می‌کنند. شرط با مشروط رابطه وجودی، علی و ضروری دارد؛ یعنی شرط، عنصری سازنده و زمینه‌ساز است که در تحقق و وجود مشروط دخالت دارد. این رابطه بر مبنای ضرورت منطقی استوار است که بیان می‌دارد: «بدون شرط، مشروط موجودیت نمی‌یابد». برخلاف علامت که رابطه نشانه‌شناختی، دلالتی و اشاره‌گری دارد؛ یعنی علامت، صرفا نشانگر و راهنمایی به‌سوی ذی‌العلامه است بدون آنکه در وجود آن نقشی داشته باشد. «علامت، نمایانگر و نشان‌دهنده مدلول خود است». در حقیقت، شرط در هستی‌شناسی پدیده نقش دارد؛ درحالی‌که علامت تنها در آگاهی از آن پدیده اثرگذار است. علاوه‌بر آن، شرایط و علائم ظهور امام مهدی کارکرد‌های متمایزی دارند که فهم این تفاوت‌های کارکردی برای درک صحیح مباحث مهدویت ضروری است.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، انتشارات ، جمکران
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