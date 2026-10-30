کد خبر: 1387487
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تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
جامعه » حوادث | انتظامی

قاتل شهردار جونقان دستگیر شد

قاتل شهردار جونقان دستگیر شد مأموران پلیس استان چهارمحال و بختیاری در کمتر از ۲۴ ساعت عامل قتل شهردار جونقان شهرستان فارسان را بازداشت کردند. 

مأموران پلیس استان چهارمحال و بختیاری در کمتر از ۲۴ ساعت عامل قتل شهردار جونقان شهرستان فارسان را بازداشت کردند. 
اسماعیل اسلامی باباحیدری، شهردار جونقان، حوالی ساعت ۲۱ سه‌شنبه ششم آبان‌ماه در شهرستان فارسان هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جان باخت. پس از وقوع این حادثه، تیمی از مأموران انتظامی با حضور در محل، تحقیقات خود را برای شناسایی عامل تیراندازی و روشن شدن انگیزه این جنایت آغاز کردند. 
در ادامه، اقدامات قضایی و انتظامی برای دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت و سرانجام مأموران موفق شدند فرد مظنون به قتل شهردار را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و بازداشت کنند. 


 اختلافات شخصی، انگیزه اولیه قتل
حجت‌الاسلام حسینی، رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، با اعلام خبر دستگیری متهم گفت: پس از وقوع این حادثه، اقدامات قضایی و انتظامی برای شناسایی و بازداشت عامل قتل به‌سرعت آغاز شد و با تلاش ضابطان، متهم در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد. 
وی درباره انگیزه این حادثه نیز توضیح داد: بر اساس بررسی‌های اولیه و اظهارات متهم، اختلافات و مسائل شخصی به‌عنوان انگیزه ارتکاب جرم مطرح شده است، با این حال ابعاد مختلف حادثه، انگیزه دقیق قتل و سایر جزئیات همچنان در چارچوب تحقیقات قضایی در حال بررسی است. رئیس‌کل دادگستری چهارمحال‌و‌بختیاری تأکید کرد اظهارات متهم تا پیش از تکمیل تحقیقات و احراز قضایی، نمی‌تواند ملاک نهایی تشخیص انگیزه جرم قرار گیرد. 
تحقیقات درباره جزئیات قتل شهردار جونقان و چگونگی وقوع این حادثه همچنان ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قتل ، قاتل ، پلیس
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