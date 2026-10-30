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تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
جامعه » اخبار كلی

تعقیب خواهرزاده مرد ثروتمند به اتهام قتل و تصاحب اموال

غلامرضا مسکنی

جوان آنلاین: زن جوانی به همراه دو مرد ناشناس به اتهام قتل و تصاحب اموال دایی ثروتمندش تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. همسر مرد فوت‌شده مدعی است خواهرزاده شوهرش با همدستی دو مرد غریبه، او را از خانه خارج کرده و در ادامه تمام املاک و دارایی‌هایش را به نام خود و همدستانش منتقل کرده است. 
چند روز قبل زن میانسالی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران از خواهرزاده شوهرش و دو مرد ناشناس به اتهام قتل همسرش و تصاحب اموال و دارایی‌های او شکایت کرد. 

 ناپدید شدن مرد آلزایمری
شاکی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «شوهرم پرهام املاک و دارایی‌های زیادی داشت. او سال‌ها قبل با زنی ازدواج کرده بود که حاصل آن سه فرزند بود، اما زندگی مشترکشان پس از مدتی به جدایی ختم شد. همسر سابقش همراه فرزندانشان برای زندگی به آلمان رفتند و پرهام تنها زندگی می‌کرد. چند سال قبل یکی از دوستانمان مرا به او معرفی کرد و پس از آشنایی با یکدیگر ازدواج کردیم. من و شوهرم برای زندگی به روستایی در اطراف کرج رفتیم و زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. ما صاحب فرزند نشدیم، اما زندگی خوبی داشتیم تا اینکه حدود دو سال قبل شوهرم به بیماری آلزایمر مبتلا شد. از آن زمان با تمام توان از او مراقبت می‌کردم و شبانه‌روز کنارش بودم. به‌ندرت از خانه خارج می‌شدم و فقط برای خرید مایحتاج زندگی بیرون می‌رفتم.»

 ناپدید شدن شوهر بیمار
وی ادامه داد: «چند هفته قبل برای خرید از خانه خارج شدم، اما وقتی برگشتم متوجه شدم شوهرم ناپدید شده است. هرچه دنبالش گشتم اثری از او پیدا نکردم تا اینکه یکی از همسایه‌ها به من گفت در غیابم دو مرد ناشناس به همراه زنی که خواهرزاده شوهرم است، به خانه آمده و او را سوار خودرو کرده و با خود برده‌اند. بلافاصله با خواهرزاده شوهرم تماس گرفتم، اما تلفنش را جواب نداد. وقتی نتوانستم خبری از شوهرم به دست بیاورم، به کلانتری رفتم و شکایت کردم.»

 فیلم مراقبت از مرد بیمار
زن میانسال درباره پیگیری‌های اولیه خود گفت: «پس از شکایت من، خواهرزاده شوهرم به کلانتری احضار شد. او مدعی شد دایی‌اش در خانه اوست و، چون به آلزایمر مبتلاست، تصمیم گرفته چند روزی از او مراقبت کند. حتی فیلمی از حضور شوهرم در خانه‌اش و نگهداری از او به مأموران نشان داد. با دیدن فیلم و اطمینان از اینکه شوهرم زنده است، ناچار رضایت دادم. قرار شد چند روز بعد او را به خانه‌مان در روستا برگرداند، اما بعد از آن دیگر خبری از شوهرم نشد. 
دوباره با خواهرزاده شوهرم تماس گرفتم، اما تلفنش را جواب نمی‌داد. مقابل خانه‌اش رفتم، ولی متوجه شدم شوهرم آنجا نیست و همسایه‌ها هم از او اطلاعی ندارند. به هر دری زدم تا ردی از شوهرم پیدا کنم، اما نتیجه‌ای نداد.»

 مرگ مشکوک مرد ثروتمند
شاکی در ادامه گفت: «در حالی که همچنان به دنبال شوهرم بودم، یک روز زنی با من تماس گرفت و گفت از یک خانه سالمندان در تهران تماس می‌گیرد. او خبر داد حال شوهرم بد شده و او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند. با شنیدن این خبر شوکه شدم و بلافاصله خودم را به بیمارستان رساندم. وقتی شوهرم را دیدم، حال مساعدی نداشت و بستری بود. او شش روز در بیمارستان تحت درمان قرار گرفت، اما سرانجام فوت کرد. پس از آن جسدش را تحویل گرفتم و به خاک سپردم. 
حدود دو هفته بعد از فوت شوهرم، برای مشخص شدن وضعیت ارث و سهم سه فرزندش، مدارک و اسناد مربوط به دارایی‌های او را برای فرزندانش در آلمان فرستادم تا پیگیری‌های قانونی را انجام دهند، اما در جریان بررسی اسناد متوجه شدیم تمام املاک، مغازه‌ها و سایر دارایی‌های شوهرم به نام دو مرد غریبه و خواهرزاده‌اش منتقل شده است. وقتی موضوع را پیگیری کردم، فهمیدم هر سه نفر متواری شده‌اند.»
وی در پایان گفت: «حالا به نحوه مرگ شوهرم مشکوک هستم و احتمال می‌دهم این افراد برای تصاحب اموالش او را به قتل رسانده باشند. به همین دلیل از آنها به اتهام قتل و تصاحب اموال شوهرم شکایت دارم.»
با ثبت این شکایت، پرونده به دستور بازپرس جنایی برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان پلیس قرار گرفت. تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سه متهم فراری، بررسی نحوه انتقال اموال مرد سالخورده و روشن شدن علت مرگ او ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قتل ، دارایی ، آلزایمر
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