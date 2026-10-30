جوان آنلاین: دومین مجلد از مجموعه «سقوط رژیم‌پهلوی به روایت اسناد انگلیس»، از سوی پژوهشکده تاریخ معاصر منتشر شد. این اثر دربردارنده اسناد و نکاتی تاریخی و مهم از شرایط ایران در آستانه اوج‌گیری و سپس پیروزی انقلاب اسلامی است که پژوهشگران این رویداد عظیم و تاریخی را در فهم ابعاد و جوانب آن یاریگر خواهد بود. این اوراق، ازسوی فریده سلیمانی و نعمت‌الله عاملی به فارسی برگردانده شده است. تارنمای ناشر در اشارت به مضمون و محتوای این دومین مجلد، نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است:

«سقوط رژیم پهلوی به روایت اسناد انگلیس، مجموعه‌ای ۱۰ جلدی از اسناد روابط ایران و انگلیس در بازه زمانی ژانویه تا دسامبر۱۹۷۸. م/ دی‌ماه ۱۳۵۶ تا دی‌ماه ۱۳۵۷ (یعنی بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی) است. اسناد این مجموعه، مشتمل بر گزارشات سفارت انگلیس در ایران و گزارش وابستگان نظامی این کشور است. رخداد‌های سیاسی داخلی، روابط نظامی و اقتصادی ایران و انگلیس، روابط خارجی ایران، حقوق بشر، روابط پارلمانی، نفت و انرژی، تصویر ایران در رسانه‌ها و... از جمله موضوعاتی است که در این مجلدات به آنها پرداخته شده است. جلد اول این مجموعه به رخداد‌های سیاسی داخلی ایران، از ژانویه تا سپتامبر ۱۹۷۸. م/ دی‌ماه ۱۳۵۶ تا مهرماه ۱۳۵۷ اختصاص داشت و در سال گذشته منتشر شد. اوضاع داخلی ایران، تحولات مربوط به حزب رستاخیز، مشکلات کارگران و اصناف، سیاست به اصطلاح آزادسازی شاه، اخبار مربوط به امام‌خمینی، تحرکات مخالفان محمدرضا پهلوی، سیاست امریکا و انگلیس در قبال شاه و تحولات ایران، از جمله موضوعاتی است که در جلد اول به آنها پرداخته شده بود. سقوط رژیم پهلوی به روایت اسناد انگلیس، فراتر از یک گزارش تاریخی و تلاشی است برای بازسازی فضای سیاسی و امنیتی دوران انقلاب از دیدگاه دستگاه سیاست خارجی انگلستان. جلد دوم این مجموعه با تمرکز بر بازه زمانی حساس اکتبر ۱۹۷۸. م/مهر و آبان ۱۳۵۷، به بررسی دقیق واکنش‌های لندن به اعتراضات مردمی، وضعیت متزلزل حکومت پهلوی و تأثیرات بنیادین ورود امام خمینی (ره) به فرانسه بر شتاب‌بخشی به روند انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد. آنچه این اثر را برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ معاصر متمایز می‌کند، ارائه اسنادی است که نشان می‌دهد رژیم پیشین از دیدگاه غرب، تنها یک حکومت نبود، بلکه مهره‌ای حیاتی برای امنیت جهان غیرکمونیست و حافظ منافع نفتی و استراتژیک غرب در خلیج فارس محسوب می‌شد. در فهرست مطالب این مجلد، عناوینی چون: اوضاع داخلی ایران، نقش آیت‌الله خمینی، اعتصابات نفتی و گزارش‌های محرمانه درباره احتمال تغییر نخست‌وزیران به چشم می‌خورد که همگی گواه بر آن است که این اسناد، نبض تحولات را در لحظاتی حیاتی ثبت کرده‌اند. هرچند در مقدمه کتاب بر لزوم رویکردی انتقادی در مواجهه با این اسناد تأکید شده تا خواننده بداند که اینها بازتاب دیدگاه‌های سفارت انگلستان و نه الزاماً تمامی ماجراست؛ اما همین ویژگی، کتاب را به ابزاری ضروری برای تطبیق روایت‌های مختلف تاریخی تبدیل کرده است. بی‌تردید در سیر تاریخنگاری پیروزی انقلاب اسلامی، محققان از آثاری از این دست بی‌نیاز نخواهند بود. این اثر که در ۲۶۰ صفحه و در سال ۱۴۰۵ به قلم مترجمان: فریده سلیمانی و نعمت‌الله عاملی به فارسی برگردانده شده است، اکنون از طریق انتشارات پژوهشکده تاریخ معاصر در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد تا با مطالعه آن، ابعادی از بازی‌های دیپلماتیک و محاسبات قدرت‌های جهانی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی بازشناسی شود....»