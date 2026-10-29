عراق، ریاست گروه سازمان همکاری اسلامی در سازمان ملل را بر عهده گرفت

عراق با تحویل گرفتن ریاست گروه سازمان همکاری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک، مسئولیت تازه‌ای را در مسیر هماهنگی مواضع کشور‌های اسلامی و پیگیری مسائل مشترک آنها در عرصه بین‌المللی بر عهده گرفت.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه عراق امروز (پنجشنبه) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور ریاست گروه سازمان همکاری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک را بر عهده گرفته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در این بیانیه آمده است لقمان عبدالرحیم الفیلی، نماینده دائم عراق در سازمان ملل متحد در نیویورک، در جریان نشست این گروه که در مقر سازمان ملل برگزار شد، ریاست گروه سازمان همکاری اسلامی را از احمد ییلدیز، نماینده دائم ترکیه تحویل گرفت.

در این بیانیه آمده همچنین شماری از سفیران و نمایندگان کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در سازمان ملل متحد در این نشست حضور داشتند.

الفیلی در جریان این نشست، از ریاست ترکیه به دلیل تلاش‌های این کشور در دوره تصدی ریاست گروه قدردانی و بر اهتمام عراق به تقویت همکاری و هماهنگی میان کشور‌های عضو و یکپارچه‌سازی مواضع در قبال مسائل مورد اهتمام و مشترک تأکید کرد.

وی همچنین بر تعهد عراق در دوره ریاست این گروه به حمایت از مسائل جهان اسلام، در رأس آن مسأله فلسطین تأکید کرد و گفت که این کشور تقویت همبستگی اسلامی و فعال‌سازی همکاری‌های چندجانبه را با هدف تأمین منافع مشترک کشور‌های عضو و کمک به تقویت صلح و امنیت بین‌المللی در دستور کار قرار می‌دهد.

شایان ذکر است، بر عهده گرفتن ریاست این گروه از سوی عراق، تأکیدی بر نقش این کشور در دیپلماسی چندجانبه و ادامه تلاش‌های آن برای تقویت حضور فعال در مجامع بین‌المللی است؛ به‌ویژه آنکه عراق در سال ۲۰۲۵ نیز ریاست گروه ۷۷ و چین را بر عهده داشت. این موضوع منعکس‌کننده اهتمام بغداد به مشارکت در هماهنگ‌سازی مواضع بین‌المللی و دفاع از منافع مشترک است.