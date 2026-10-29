جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی جدید روزنامه نیویورک تایمز و موسسه سیِنا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده در سوم نوامبر نشان داد شانس دموکرات‌ها برای کسب کرسی سنا در کارولینای جنوبی و احتمالا فلوریدا افزایش یافته، در حالی‌که در مینه‌سوتا امید‌های جمهوری‌خواهان برای یک پیروزی بعید احتمالا نقش بر آب شده است.

به گزارش ایسنا، طبق نتایج این نظرسنجی، در کارولینای جنوبی دارلین گراهام، نامزد جمهوری‌خواه با آنی اندروز، نامزد دموکرات رقابت تنگاتنگی ایجاد و هرکدام حدود ۴۸ درصد آرا را در میان رای‌دهندگان کسب کرده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد در ایالت مینه‌سوتا، پگی فلانگان، نامزد دموکرات با ۵۴ درصد آرا در مقابل ۴۰ درصد از میشل تافویا، نامزد حرب جمهوری‌خواه پیشی گرفته است.

علاوه بر این، در ایالت اوهایو، شرود براون، نامزد دموکرات‌ها، با ۴۷ درصد درمقابل ۴۴ درصد و حاشیه از جان هاستد، نامزد جمهوری‌خواه جلو زده است.

با این حال در ایالت فلوریدا نیز اشلی مودی، نامزد جمهوری‌خواه با ۵۰ درصد در مقابل ۴۴ درصد از آنجی نیکسون، نامزد دموکرات پیشی گرفته است و نظرسنجی هفته گذشته دانشگاه فلوریدای شمالی، مودی را با اختلاف مشابه ۴ امتیاز، ۴۹ درصد در مقابل ۴۵ درصد، پیشتاز کرده است.