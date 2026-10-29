مردم یکی از شهر‌های هلند در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت رژیم صهیونیستی، ۱۱۱ هفته متوالی است که در خیابان‌ها راهپیمایی سکوت برگزار می‌کنند.

جوان آنلاین: به نقل از تارنمای آناتولی، در طول ۱۱۱ هفته گذشته، هر روز صبح در شهر اوترخت هلند، «راهپیمایی سکوت» برای محکوم کردن حملات رژیم اسرائیل به فلسطین و برجسته کردن رنج فلسطینیان برگزار شده است.

معترضان در میدان «نیوده» در اوترخت جمع می‌شوند و پرچم‌ها و بنر‌های فلسطین را در محکومیت حملات اسرائیل به نوار غزه و کرانه باختری اشغالی در دست می‌گیرند.

این اعتراض که به عنوان «اعتراض خیابانی خاموش» شناخته می‌شود، از دوشنبه تا جمعه، از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ صبح به وقت محلی، بدون وقفه با وجود شرایط آب و هوایی متغیر برگزار می‌شود.

این رویداد حدود دو سال پیش آغاز شد، زمانی که زنی در سکوت یک پلاکارد کوچک را در دست داشت. از آن زمان تاکنون یک گروه همبستگی متشکل از تقریباً ۱۵۰ نفر، از جمله کارمندان، دانشجویان و بازنشستگان، تشکیل شده است.

راگنا شاپندونک، یکی از شرکت‌کنندگان می‌گوید که این گروه حدود دو سال است که تلاش می‌کند توجه را به رنج فلسطینیان، به ویژه در غزه، جلب کند.

او افزود: ما می‌خواهیم رنج در غزه و در تمام فلسطین پایان یابد و دولت هلند اقدامی انجام دهد. ما تقریباً دو سال است که هر روز صبح در سکوت اینجا ایستاده‌ایم.

او ابراز امیدواری کرد که کودکان فلسطینی در غزه و کرانه باختری بتوانند به مدرسه بروند، ورزش و تفریح کنند و بر لزوم برداشتن گام‌های مشخص برای دستیابی به این هدف تأکید کرد.

او گفت که تعداد شرکت‌کنندگان روزانه بین ۱۰ تا ۳۰ نفر بوده و درحال گسترش است و بسیاری از آنها اکنون با نشان دادن علامت پیروزی و پیام‌های همبستگی، حمایت خود را ابراز می‌کنند، در حالی که در ابتدا آن را نادیده می‌گرفتند.

او تاکید کرد که تظاهرات با وجود شرایط آب و هوایی متغیر ادامه خواهد یافت و از دولت هلند خواست تا بودجه و خرید سلاح و ارائه حمایت مالی به اسرائیل را متوقف کند.

شاپندونک در پایان گفت: یک نسل‌کشی در حال وقوع است و باید متوقف شود.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را آغاز کرد. این تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت که به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه منجر شده است. سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.