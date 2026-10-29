شکست ایران مقابل پرتغال در یک چهارم سطح B جام جهانی نونهالان

جوان آنلاین: تیم فوتبال نونهالان ایران با شکست مقابل پرتغال از حضور در نیمه نهایی جام جهانی زیر ۱۵ سال بازماند.

این تیم امروز (پنجشنبه) در مرحله یک چهارم نهایی سطح B فستیوال و جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان مقابل پرتغال به زمین رفت.

نیمه اول این بازی با گل‌های حسام احمدلو (۷) و مهدی کولیوند (۱۸) دو بر یک تمام شد، اما در ۲۰ دقیقه دوم پرتغالی‌ها ۲ گل دیگر به ثمر رساندند تا در نهایت با برتری ۳ بر ۲ به نیمه نهایی این سطح صعود کنند.

شاگردان مصطفی قنبرپور هم برای کسب رتبه‌های پنجم تا هشتم سطح B باید رقابت‌های خود را پیگیری کنند.

سعید مقدسی، طا‌ها طالبی، مهدی دهقان، علی اکبر قاسمی، امیر محمد مشفقی، عرفان سلمانی، حسام احمدلو و مهدی کولیوند ترکیب اصلی تیم زیر ۱۵ سال کشورمان در این مسابقه را تشکیل دادند.