کد خبر: 1387448
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تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت رسمی دلار و یورو امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵

3 مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آخرین نرخ‌های اعلامی خود برای روز ۷ آبان ۱۴۰۵، قیمت فروش دلار آمریکا را ۱۸۶ هزار و ۷۹۲ تومان و قیمت فروش یورو را ۲۰۸ هزار و ۸۴ تومان اعلام کرد.

جوان آنلاین: بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر دلار آمریکا با نرخ خرید یک میلیون و ۸۵۱ هزار و ۱۱۷ ریال و نرخ فروش یک میلیون و ۸۶۷ هزار و ۹۲۸ ریال قیمت‌گذاری شده است.

همچنین نرخ خرید هر یورو ۲ میلیون و ۶۲ هزار و ۱۱۳ ریال و نرخ فروش آن ۲ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۴۱ ریال اعلام شده است.

درهم امارات نیز با نرخ خرید ۵۰۴ هزار و ۴۸ ریال و نرخ فروش ۵۰۸ هزار و ۶۲۶ ریال معامله می‌شود. نرخ خرید روبل روسیه ۲۲ هزار و ۸۹۲ ریال و نرخ فروش آن ۲۳ هزار و ۱۰۰ ریال است.

بر اساس این گزارش، نرخ خرید هر یوان چین ۲۷۷ هزار و ۶۷۹ ریال و نرخ فروش آن ۲۸۰ هزار و ۲۰۱ ریال تعیین شده است. همچنین هر روپیه هند با نرخ خرید ۱۹ هزار و ۴۳۱ ریال و نرخ فروش ۱۹ هزار و ۶۰۷ ریال قیمت‌گذاری می‌شود.

در سایر ارزها، نرخ خرید یکصد ین ژاپن یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۸۰۷ ریال و نرخ فروش آن یک میلیون و ۱۸۰ هزار و ۴۳۱ ریال است. نرخ خرید هزار وون کره جنوبی نیز یک میلیون و ۳۷۷ هزار و ۴۶۶ ریال و نرخ فروش آن یک میلیون و ۳۸۹ هزار و ۹۷۶ ریال اعلام شده است.

برچسب ها: مرکز مبادله ایران ، دلار ، یورو
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