کد خبر: 1387446
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تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۵
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اردوغان: ترکیه در حل بحران‌های منطقه‌ای و جهانی مسئولیت دارد

3 رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه این کشور بر حفظ ثبات داخلی خود تمرکز دارد، گفت که ترکیه در حل بحران‌های منطقه‌ای و جهانی مسئولیت خود را دنبال می‌کند.

جوان آنلاین: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه صبح پنجشنبه در پیامی ویدیویی به مناسبت روز جمهوری ترکیه اظهار کرد: «ترکیه در حالی‌که مسئولیت حل اختلافات را در زمانی که جنگ‌ها، درگیری‌ها و بحران‌ها در همسایگی خود و در سراسر جهان در حال وقوع بود، بر عهده می‌گرفت، ثبات خود را حفظ می‌کند.»

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه افزود: «من به ملت عزیزمان، برادران و خواهران ترک قبرسی و همه شهروندان‌مان که در نقاط مختلف جهان زندگی می‌کنند، ۲۹ اکتبر روز جمهوری را تبریک می‌گویم. من صمیمانه‌ترین قدردانی خود را از مهمانان ارزشمندمان در نمایندگی‌های دیپلماتیک‌مان در خارج از کشور که شادی تعطیلات ملی ما را به اشتراک می‌گذارند، ابراز می‌کنم. همچنین از همه دوستان و برادران و خواهران‌مان در گوشه و کنار مختلف حوزه جغرافیایی و فرهنگی‌مان که قلب‌شان با ملت ما می‌تپد و در شادی‌ها و غم‌های ما شریک هستند و در سرنوشت و روح با ما متحد هستند، به گرمی استقبال می‌کنم.»

اردوغان با تاکید بر اینکه این جمهوری قوی‌ترین گواه عزم ملت ترکیه برای زندگی آزاد، اراده‌اش برای استقلال و عزمش برای تعیین آینده خود است، گفت: «مبارزه ملی به رهبری مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه به جهانیان نشان داده است که یک ملت متحد حتی در سخت‌ترین شرایط چه دستاورد‌هایی می‌تواند داشته باشد.»

وی افزود: «این دستاورد بزرگ که با وجود محدودیت‌های شدید حاصل شد، نه تنها سرنوشت یک ملت را تغییر داد، بلکه قدرت اراده ملی و ضرورت حق زندگی مستقل را در تاریخ ثبت کرد.»

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین خاطرنشان کرد: «ترکیه همچنان به تلاش برای صلح و عدالت تحت شعار «صلح در خانه، صلح در جهان» متعهد خواهد ماند. شجاعت و عزمی که ما به عنوان یک ملت دقیقا ۱۰۳ سال پیش نشان دادیم، امروز نیز یکی از قوی‌ترین منابع انگیزه ما است. ما پیشرفت‌هایی را که در ۲۴ سال گذشته در طیف وسیعی از زمینه‌ها از صنایع دفاعی و انرژی گرفته تا حمل‌ونقل و دیپلماسی به دست آورده‌ایم، به عنوان نقاط عطفی در مسیر ترکیه‌ای تاثیرگذار و مرفه می‌دانیم.»

رجب طیب اردوغان در ادامه با اشاره به دستاورد‌های کشورش عنوان کرد: «کشور ما که در حال توسعه فناوری خود، گسترش قابلیت‌های دفاعی، تقویت امنیت تامین انرژی، نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود برای برآوردن نیاز‌های عصر و افزایش مداوم ظرفیت تولید خود است، با اطمینان به سمت آینده‌ای قوی‌تر حرکت می‌کند.»

برچسب ها: اردوغان ، ترکیه ، تامین انرژی
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