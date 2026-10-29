نشریه آمریکایی گزارش داد، بن‌بست انتخاباتی اسرائیل، ایالات متحده را نگران کرده، زیرا برخی مقامات این کشور معتقدند که در آمریکا از بنیامین نتانیاهو «خسته» شده‌اند و امیدوارند نخست‌وزیر جدیدی در رژیم اشغالگر روی کار بیاید.

جوان آنلاین: یک مقام سابق دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بدون افشای هویت خود در مورد افکار عمومی و حال‌وهوای بخش عمده‌ای در واشنگتن پس از نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی به نشریه پالتیکو گفت: «این فرصتی خواهد بود تا اداره اسرائیل به شیوه‌ای کمتر تحریک‌آمیز را کاهش دهیم و خونریزی را متوقف کنیم. در ایالات متحده عمدتا از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل خسته شده‌اند.»

به گزارش ایسنا، این مقام آمریکایی در ادامه تاکید کرد: «بن‌بست انتخاباتی اسرائیل، امید‌ها در آمریکا برای تنظیم مجدد سریع روابط ایالات متحده و اسرائیل را از بین برده است.»

وی افزود: «برخی از مقامات آمریکایی می‌خواهند متحدان راست افراطی نتانیاهو کنار گذاشته شوند، در حالی‌که تحلیلگران هشدار می‌دهند که او ممکن است برای ماندن در قدرت دست به تشدید تنش در منطقه بزند.»

نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی بدون آنکه اکثریت لازم برای تشکیل کابینه را در اختیار هریک از دو اردوگاه اصلی قرار دهد، صحنه سیاسی این رژیم را وارد مرحله‌ای از رایزنی‌های دشوار کرده است؛ نه حزب نتانیاهو و نه اپوزیسیون اکثریت را به دست نیاوردند و شاید این اقدام او را برای ماه‌ها در قدرت نگه دارد.