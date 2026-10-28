حزب لیکود مدعی شد انتخابات کنست از سوی فهرست‌های عربی که به ادعای این حزب در پی نابودی دولت یهودی هستند، مورد تقلب و دستکاری قرار گرفته است.

جوان آنلاین: حزب لیکود به رهبری فهرست‌های عربی ادعا کرد صد‌ها مدرک درباره آنچه «سرقت انتخابات در مراکز رأی‌گیری عرب‌نشین» خواند، به پلیس، سازمان امنیت داخلی (شاباک) و کمیته مرکزی انتخابات ارائه خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، لیکود همچنین از پلیس و شاباک خواست درباره ادعای دستکاری انتخابات از سوی فهرست‌های عربی تحقیق کنند.

این حزب از کمیته انتخابات خواست فورا به آنچه جرایم آسیب‌زننده به سلامت و اعتبار انتخابات خواند، رسیدگی کند.

حزب لیکود در پایان مدعی شد: آنچه رخ داده، حمله‌ای جدی به دموکراسی اسرائیلی و حق رأی واجدین شرایط است و خواستار اقدام قاطع در این زمینه شد.