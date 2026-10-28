تعداد کشته‌ها و زخمی‌های برخورد ۲ قطار سریع‌السیر به یکدیگر در اسپانیا به ترتیب به ۶۴ و ۵۸ نفر افزایش یافت.

جوان آنلاین: به نقل از سی ان ان، شمار کشته‌ها در حادثه برخورد دو قطار سریع‌السیر در تولیدو اسپانیا به ۶۴ افزایش یافت.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، این در حالیست که تعداد زخمی‌های این حادثه نیز ۵۸ تن رسانه‌ای شده است.

این دومین حادثه مرگبار ریلی در اسپانیا طی سال جاری است و نیرو‌های امدادی در حال جست‌و‌جو برای یافتن جسد‌های دیگر قربانیان هستند.

شرکت مدیریت زیرساخت‌های ریلی اسپانیا اعلام کرد حرکت قطار‌ها در خط مادرید ـ آندلس پس از برخورد ۲ قطار متوقف شده است.

به گفته سخنگوی دولت منطقه کاستیا-لامانچا، قطاری متعلق به شرکت رنفه و قطاری از شرکت ایریو اندکی پس از ساعت ۹ صبح به وقت محلی با یکدیگر برخورد کردند و در پی آن، دو واگن قطار ایریو از ریل خارج شد.