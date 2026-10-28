نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به سخنان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای امنیت اعلام کرد: تضمین کنید که حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران تکرار نمی‌شود.

جوان آنلاین: میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین امروز چهارشنبه در واکنش به سخنان روز گذشته رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای امنیت سازمان ملل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نخستین گام در مسیر احیای دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی، باید دریافت تضمین‌هایی صددرصد قابل‌اطمینان از سوی ایالات متحده و اسرائیل باشد مبنی بر اینکه آن‌ها حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران را ازسرنخواهند گرفت.

به گزارش مهر، نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین در این خصوص اضافه کرد: حملاتی که از جمله پیامد‌های دیگر، می‌تواند جان بازرسان آژانس را به خطر بیندازد.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل بدون انجام وظیفه قانونی خود در محکوم کردن تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران ادعا کرد: آژانس از ایران می‌خواهد که به بازرسانش اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای این کشور را بدهد. ایران را به انجام اقدامات فنی در خصوص فراهم شدن شرایط لازم برای بازگشت بازرسان مان به این کشور ترغیب می‌کنیم. چنین گام‌های تدریجی، فنی و مرحله‌ای می‌توانند راه را برای اجرای پادمان‌ها در ایران هموار کند!