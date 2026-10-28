گفتگوی لاوروف و همتای بحرینی وی درباره اوضاع خلیج فارس

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: لاوروف و همتای بحرینی وی درباره اوضاع خلیج فارس و تلاش برای یافتن راه‌هایی جهت کاهش تنش میان آمریکا و ایران رایزنی کردند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه با همتای بحرینی خود تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: طرفین مواضع خود را درباره اوضاع منطقه خلیج فارس هماهنگ کردند. روسیه و بحرین بر اهمیت ادامه تلاش برای یافتن راه‌هایی جهت کاهش تنش میان آمریکا و ایران تأکید کردند.

بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در این ارتباط اضافه می‌کند: لاوروف و وزیر امور خارجه بحرین همچنین در گفتگوی تلفنی خود در خصوص اهمیت کشتیرانی ایمن در تنگه هرمز رایزنی کردند.