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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی

بورس با ورود نقدینگی حقیقی به مدار صعود بازگشت

جوان آنلاین: بازار سرمایه در معاملات روز چهارشنبه پس از شروعی منفی، در ساعات پایانی به مدار صعودی بازگشت و شاخص کل بورس با رشد حدود ۴۰هزار واحدی در سطح ۷ میلیون و ۸۶۷ هزار واحد ایستاد. با این حال فاصله بازار تا کانال ۸میلیون واحد همچنان حفظ شد و صعود شاخص نتوانست به عبور از این مرز روانی منجر شود. همزمان رشد ۶هزار واحدی شاخص هم‌وزن و ورود یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی، از همراهی بخشی از سرمایه‌گذاران با روند مثبت بازار حکایت داشت. 
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته با افزایش ۴۰ هزار واحدی به تراز ۷ میلیون و ۸۶۷هزار واحد رسید. این شاخص در ابتدای معاملات روندی منفی داشت، اما در ادامه و به‌ویژه در ساعات پایانی، مسیر خود را تغییر داد و با افزایش تقاضا به محدوده مثبت بازگشت. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۶هزار واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۰۹ هزار واحد قرار گرفت. رشد همزمان این شاخص در کنار افزایش شاخص کل، از مثبت شدن بخشی از نماد‌های بازار حکایت داشت، هرچند برای ارزیابی گستردگی رشد بازار، بررسی تعداد نماد‌های مثبت و منفی و میزان پایداری تقاضا نیز ضروری است. ارزش بازار سهام در محدوده ۲۳هزار همت قرار گرفت و ارزش معاملات روزانه به ۷۹ همت رسید. از این میزان، معاملات خرد ارزشی معادل ۵۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان داشت که بخش مهمی از گردش معاملات روزانه بازار را تشکیل می‌داد. 
در میان نماد‌های اثرگذار بر شاخص کل، فولاد و فملی بیشترین نقش را در تقویت نماگر اصلی داشتند، در حالی که شپنا و شبندر از جمله نماد‌هایی بودند که اثر منفی بر شاخص گذاشتند. این تفاوت عملکرد نشان داد روند کلی بازار، حاصل برآیند حرکت نماد‌های بزرگ و گروه‌های مختلف بورسی بوده و همه صنایع به یک اندازه از رشد شاخص بهره‌مند نشده‌اند. در بخش پرتراکنش‌ها نیز نماد‌های غزنجان، زشک، داروند و فساپا در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفتند. هر چهار نماد از عرضه‌های تازه بازار بودند و حضور آنها در فهرست پرتراکنش‌ها، توجه سرمایه‌گذاران به سهام جدید را برجسته کرد. یکی از نکات مهم معاملات روز چهارشنبه، ورود یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بود. این جریان ورودی در کنار مثبت شدن شاخص‌ها، از افزایش تقاضا در بخشی از بازار حکایت داشت، اما رفتار سرمایه‌گذاران در سایر ابزار‌های مالی تصویر متنوع‌تری را ترسیم کرد. صندوق‌های درآمد ثابت در این روز ۴ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان ورود پول حقیقی را ثبت کردند. مقایسه این رقم با جریان ورودی به سهام نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی حقیقی همچنان به ابزار‌هایی اختصاص یافته که معمولاً برای سرمایه‌گذارانی با رویکرد کم‌ریسک‌تر جذابیت دارند. البته ورود پول به این صندوق‌ها به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده بورس کافی نیست و باید در کنار بازدهی بازارها، شرایط اقتصادی و روند معاملات روز‌های بعد بررسی شود. در سایر صندوق‌ها نیز رفتار یکسانی مشاهده نشد. صندوق‌های اهرمی ۶۸ میلیارد تومان و صندوق‌های نقره ۱۱۱میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشتند، در حالی که صندوق‌های طلا با خروج ۱۲۴ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند.
 این جابه‌جایی‌ها نشان می‌دهد جریان سرمایه میان سهام، دارایی‌های مبتنی بر فلزات گرانبها و ابزار‌های با درآمد ثابت، مسیر‌های متفاوتی را دنبال کرده است. بررسی ورود و خروج نقدینگی در صنایع بورسی نیز تفاوت عملکرد گروه‌ها را آشکار می‌کند. گروه معادن فلزی با ورود ۴۳۸ میلیارد تومان پول حقیقی در صدر گروه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت و پس از آن، خودرویی‌ها با ۳۳۶ میلیارد تومان و فلزات اساسی با ۱۰۱میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی مواجه شدند. در مقابل، بانک‌ها ۱۲۰میلیارد تومان، گروه دارویی ۳۰۴ میلیارد تومان، صندوق‌های بخشی ۱۰۱میلیارد تومان، صندوق‌های سهامی ۱۶۲ میلیارد تومان، پالایشی‌ها ۲۲۷میلیارد تومان و پتروشیمی‌ها ۲۷۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی را ثبت کردند. این ارقام نشان می‌دهد مثبت شدن شاخص کل به معنای ورود نقدینگی به تمام گروه‌ها نبوده و بخشی از سرمایه‌گذاران همزمان با رشد نماگر اصلی، در برخی صنایع فروشنده بوده‌اند.

برچسب ها: بورس ، اقتصاد ، بازار سرمایه
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