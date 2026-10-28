کد خبر: 1387378
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس  در گفت‌و‌گو با «جوان»: 

حمل یکسره کالا هزینه‌های حمل‌ونقل و تجارت را کاهش می‌دهد

حسام کمالی

جوان آنلاین: یک عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است اجرای حمل یکسره کالا‌ها و تصویب این موضوع در هیئت دولت، به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تجارت می‌انجامد. کاهش هزینه‌های تخلیه و بارگیری مجدد، انبارداری و جابه‌جایی داخلی کالا، کاهش هزینه‌های ناشی از توقف کامیون‌ها، واگن‌ها و سایر وسایل حمل‌ونقل ذیل این موضوع قرار می‌گیرند و منافع کشور را بیش از پیش تأمین می‌کنند. 
 
در شرایط جنگی و تلاش دشمن برای اعمال فشار‌های همه‌جانبه، مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین و تسهیل تجارت خارجی، نقشی کلیدی در حفظ ثبات بازار و تأمین نیاز‌های مردم ایفا می‌کند. با محدود شدن برخی مبادی ورودی و افزایش ریسک‌های لجستیکی، هرگونه کندی در فرایند‌های گمرکی می‌تواند به انباشت کالا، افزایش هزینه‌های انبارداری و حتی وارد آمدن خسارات فیزیکی به محموله‌ها منجر شود. در چنین شرایطی، حرکت به سمت حمل یکسره کالا و کاهش زمان ترخیص به کمتر از ۷۲ ساعت، یک اقدام راهبردی و ضروری است. 
این سیاست نه تنها سرعت دسترسی مردم به اقلام مورد نیاز را افزایش می‌دهد، بلکه با حذف مراحل زائد مانند تخلیه و بارگیری مجدد، هزینه‌های تمام‌شده تجارت را کاهش می‌دهد. در واقع، هر روز توقف کالا در مرزها، بار مالی سنگینی را به دلیل هزینه‌های دموراژ و انبارداری به تجار و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کند. 
کالایی که در محوطه گمرک یا پایانه مرزی می‌ماند، عملاً از چرخه اقتصاد بیرون افتاده است و سرمایه در گردش واردکننده قفل می‌شود، هزینه انبارداری و دموراژ به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود، عرضه داخلی به تأخیر می‌افتد و در فضای محدودیت عرضه، همین تأخیر به فشار قیمتی ترجمه می‌شود. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود و حساس است، توقف طولانی‌مدت کالا در گمرکات به معنای هدر رفتن بهره‌وری همان ارز کمیابی است که برای تأمین آن هزینه پرداخت شده؛ کالا خریداری شده، ارز تخصیص یافته، اما منفعت اقتصادی آن معطل یک رویه اداری است. تصویب این طرح در دولت، دقیقاً برای بستن همین گلوگاه است. 
تسریع توزیع کالا در داخل، جلوگیری از انباشت بلندمدت محموله‌ها در گمرکات، کوتاه‌شدن فاصله میان ورود کالا و رسیدن آن به خط تولید یا بازار مصرف، و در نتیجه کاهش هزینه‌های مبادله، تحول در جایگاه ترانزیتی کشور و تسهیل تجارت از مزایای اصلی حمل یکسره کالاست که در دستور کار دولت قرار گرفته است. 
مهم‌ترین مزیت حمل یکسره کالا، تحول در جایگاه ترانزیتی کشور است؛ این مزیت، از جنس موقعیت ژئواکونومیک است، نه صرفاً تسهیل اداری. ایران بر یکی از کوتاه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین کریدور‌های اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد، اما بهره‌برداری از این موقعیت همواره به دلیل بررسی‌های تکراری در مبادی ورودی و خروجی، توقف‌های متعدد و رویه‌های ناهماهنگ محدود شده است. حمل یکسره با حذف بررسی‌های موازی و پذیرش یک رویه پیوسته از مرز ورود تا مرز خروج، مسیر ایران را از یک گزینه ممکن به یک گزینه ترجیحی برای صاحبان کالا تبدیل می‌کند. هر سه معیار زمان، هزینه و پیش‌بینی‌پذیری با حذف توقف‌های تکراری بهبود می‌یابد و همین رویکرد با عملیاتی شدن، سهم ایران از ترانزیت کالای منطقه‌ای را بالا می‌برد. تقویت ترانزیت میان کشور‌های مختلف از مسیر ایران، علاوه بر درآمد ارزی مستقیم و ایجاد اشتغال در پایانه‌ها، بیمه‌ای راهبردی در برابر فشار تحریمی است. 
لایه سوم مزیت‌ها، در جزئیات عملیاتی زنجیره تأمین دیده می‌شود و در مجموع به کاهش هزینه و افزایش تاب‌آوری می‌انجامد. حذف مراحل غیرضروری تخلیه، بارگیری مجدد و انبار در مبادی ورودی و خروجی، کاهش توقف محموله‌ها در گمرکات و پایانه‌های مرزی و در نتیجه تسریع انتقال کالا از مبدأ تا مقصد نهایی و کوتاه‌شدن زمان تحویل به مصرف‌کننده یا واحد تولیدی موجب کاهش زمان انتقال و ترخیص کالا می‌شود. کاهش آسیب به کالا و جلوگیری از اتلاف منابع نیز از دیگر مزیت‌های حمل یکسره بار است. همچنین حذف انبارش و جابه‌جایی مکرر، نیاز به ماشین‌آلات، نیروی انسانی، فضا و انرژی مورد استفاده در این عملیات را کم می‌کند و ظرفیت پایانه‌ها را برای محموله‌های بیشتر آزاد می‌سازد. 

 تسریع در ترخیص کالا هزینه‌ها را در شرایط جنگی کاهش می‌دهد
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که با توجه به شرایط جنگی کشور و لزوم تسریع در ترخیص کالاها، اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر حمل یکسره کالا‌ها و رساندن مدت زمان ترخیص کالا‌ها به کمتر از ۷۲ ساعت مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: این کار بسیار ارزشمندی است که بتوانیم هرچه سریع‌تر کالا‌ها را از مبادی خارج کنیم. هم زودتر اقلام به دست مردم می‌رسد و هم اگر بحرانی پیش بیاید، کالا در مرز‌ها نمی‌ماند که مورد اصابت قرار بگیرد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در شرایط جنگی بعضی از مبادی ورودی به دلایل مختلف مثل اقدامات خصمانه دشمن محدودتر شده است، هر کاری که در زمینه تسریع ترخیص کالا‌ها انجام شود، اقدام درستی است و مثبت ارزیابی می‌شود. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حمل یکسره کالا اقدام مثبت و مؤثری در شرایط فعلی است. اجرای موفق این روش به هماهنگی میان گمرک، شرکت‌های حمل‌ونقل، بنادر، پایانه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط و همچنین ساده‌سازی تشریفات گمرکی بستگی دارد. هوشمندسازی نظام گمرکی و حمل یکسره کالا به کاهش هزینه‌های انبارداری می‌انجامد و رضایت تجار و بازرگانان افزایش پیدا می‌کند. با آمدن آقای دکتر مدنی‌زاده، مجموعه گمرک به این سمت در حرکت است و اقدامات خوبی به اجرا گذاشته شده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: حمل و نقل ، کالا ، مجلس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

بدون شرح

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

بحران فرانسه چگونه می‌تواند آینده اروپا را تغییر دهد؟

راز ماندگاری!

امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد

منطقه با منطق ایرانی

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

۴ درس جنگ اوکراین

«قفسه‌های خالی» تاوان اروپا در همراهی با جنگ‌افروزی امریکا

تلویزیون آخر هفته چه فیلم‌هایی پخش می‌کند؟

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

شاهد ارتقای چشمگیر توان آفندی و پدافندی خواهیم بود

شلیک به خودی از رسانه ملی!

ایران فرسودگی هژمون امریکا را افشا کرد

همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار