جوان آنلاین: یک عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است اجرای حمل یکسره کالا‌ها و تصویب این موضوع در هیئت دولت، به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تجارت می‌انجامد. کاهش هزینه‌های تخلیه و بارگیری مجدد، انبارداری و جابه‌جایی داخلی کالا، کاهش هزینه‌های ناشی از توقف کامیون‌ها، واگن‌ها و سایر وسایل حمل‌ونقل ذیل این موضوع قرار می‌گیرند و منافع کشور را بیش از پیش تأمین می‌کنند.



در شرایط جنگی و تلاش دشمن برای اعمال فشار‌های همه‌جانبه، مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین و تسهیل تجارت خارجی، نقشی کلیدی در حفظ ثبات بازار و تأمین نیاز‌های مردم ایفا می‌کند. با محدود شدن برخی مبادی ورودی و افزایش ریسک‌های لجستیکی، هرگونه کندی در فرایند‌های گمرکی می‌تواند به انباشت کالا، افزایش هزینه‌های انبارداری و حتی وارد آمدن خسارات فیزیکی به محموله‌ها منجر شود. در چنین شرایطی، حرکت به سمت حمل یکسره کالا و کاهش زمان ترخیص به کمتر از ۷۲ ساعت، یک اقدام راهبردی و ضروری است.

این سیاست نه تنها سرعت دسترسی مردم به اقلام مورد نیاز را افزایش می‌دهد، بلکه با حذف مراحل زائد مانند تخلیه و بارگیری مجدد، هزینه‌های تمام‌شده تجارت را کاهش می‌دهد. در واقع، هر روز توقف کالا در مرزها، بار مالی سنگینی را به دلیل هزینه‌های دموراژ و انبارداری به تجار و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کند.

کالایی که در محوطه گمرک یا پایانه مرزی می‌ماند، عملاً از چرخه اقتصاد بیرون افتاده است و سرمایه در گردش واردکننده قفل می‌شود، هزینه انبارداری و دموراژ به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود، عرضه داخلی به تأخیر می‌افتد و در فضای محدودیت عرضه، همین تأخیر به فشار قیمتی ترجمه می‌شود. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود و حساس است، توقف طولانی‌مدت کالا در گمرکات به معنای هدر رفتن بهره‌وری همان ارز کمیابی است که برای تأمین آن هزینه پرداخت شده؛ کالا خریداری شده، ارز تخصیص یافته، اما منفعت اقتصادی آن معطل یک رویه اداری است. تصویب این طرح در دولت، دقیقاً برای بستن همین گلوگاه است.

تسریع توزیع کالا در داخل، جلوگیری از انباشت بلندمدت محموله‌ها در گمرکات، کوتاه‌شدن فاصله میان ورود کالا و رسیدن آن به خط تولید یا بازار مصرف، و در نتیجه کاهش هزینه‌های مبادله، تحول در جایگاه ترانزیتی کشور و تسهیل تجارت از مزایای اصلی حمل یکسره کالاست که در دستور کار دولت قرار گرفته است.

مهم‌ترین مزیت حمل یکسره کالا، تحول در جایگاه ترانزیتی کشور است؛ این مزیت، از جنس موقعیت ژئواکونومیک است، نه صرفاً تسهیل اداری. ایران بر یکی از کوتاه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین کریدور‌های اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد، اما بهره‌برداری از این موقعیت همواره به دلیل بررسی‌های تکراری در مبادی ورودی و خروجی، توقف‌های متعدد و رویه‌های ناهماهنگ محدود شده است. حمل یکسره با حذف بررسی‌های موازی و پذیرش یک رویه پیوسته از مرز ورود تا مرز خروج، مسیر ایران را از یک گزینه ممکن به یک گزینه ترجیحی برای صاحبان کالا تبدیل می‌کند. هر سه معیار زمان، هزینه و پیش‌بینی‌پذیری با حذف توقف‌های تکراری بهبود می‌یابد و همین رویکرد با عملیاتی شدن، سهم ایران از ترانزیت کالای منطقه‌ای را بالا می‌برد. تقویت ترانزیت میان کشور‌های مختلف از مسیر ایران، علاوه بر درآمد ارزی مستقیم و ایجاد اشتغال در پایانه‌ها، بیمه‌ای راهبردی در برابر فشار تحریمی است.

لایه سوم مزیت‌ها، در جزئیات عملیاتی زنجیره تأمین دیده می‌شود و در مجموع به کاهش هزینه و افزایش تاب‌آوری می‌انجامد. حذف مراحل غیرضروری تخلیه، بارگیری مجدد و انبار در مبادی ورودی و خروجی، کاهش توقف محموله‌ها در گمرکات و پایانه‌های مرزی و در نتیجه تسریع انتقال کالا از مبدأ تا مقصد نهایی و کوتاه‌شدن زمان تحویل به مصرف‌کننده یا واحد تولیدی موجب کاهش زمان انتقال و ترخیص کالا می‌شود. کاهش آسیب به کالا و جلوگیری از اتلاف منابع نیز از دیگر مزیت‌های حمل یکسره بار است. همچنین حذف انبارش و جابه‌جایی مکرر، نیاز به ماشین‌آلات، نیروی انسانی، فضا و انرژی مورد استفاده در این عملیات را کم می‌کند و ظرفیت پایانه‌ها را برای محموله‌های بیشتر آزاد می‌سازد.

تسریع در ترخیص کالا هزینه‌ها را در شرایط جنگی کاهش می‌دهد

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که با توجه به شرایط جنگی کشور و لزوم تسریع در ترخیص کالاها، اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر حمل یکسره کالا‌ها و رساندن مدت زمان ترخیص کالا‌ها به کمتر از ۷۲ ساعت مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: این کار بسیار ارزشمندی است که بتوانیم هرچه سریع‌تر کالا‌ها را از مبادی خارج کنیم. هم زودتر اقلام به دست مردم می‌رسد و هم اگر بحرانی پیش بیاید، کالا در مرز‌ها نمی‌ماند که مورد اصابت قرار بگیرد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در شرایط جنگی بعضی از مبادی ورودی به دلایل مختلف مثل اقدامات خصمانه دشمن محدودتر شده است، هر کاری که در زمینه تسریع ترخیص کالا‌ها انجام شود، اقدام درستی است و مثبت ارزیابی می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حمل یکسره کالا اقدام مثبت و مؤثری در شرایط فعلی است. اجرای موفق این روش به هماهنگی میان گمرک، شرکت‌های حمل‌ونقل، بنادر، پایانه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط و همچنین ساده‌سازی تشریفات گمرکی بستگی دارد. هوشمندسازی نظام گمرکی و حمل یکسره کالا به کاهش هزینه‌های انبارداری می‌انجامد و رضایت تجار و بازرگانان افزایش پیدا می‌کند. با آمدن آقای دکتر مدنی‌زاده، مجموعه گمرک به این سمت در حرکت است و اقدامات خوبی به اجرا گذاشته شده است.