هرتزوگ: باید از برگزاری انتخابات مجدد جلوگیری کنیم

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه گفت باید تمام تلاش‌ها به کار گرفته شود تا از برگزاری انتخابات جدید جلوگیری شود؛ این سخنان پس از آن بیان شد که نتایج اولیه رأی‌گیری روز گذشته نشان داد هیچ‌یک از بلوک‌های اصلی موفق به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان نشده‌اند.

به گزارش مهر، هرتزوگ که وظیفه دارد تعیین کند کدام نامزد مأمور تشکیل کابینه شود، گفت: یک نکته باید روشن باشد؛ من پیش از انتخابات هم همین را گفته بودم: به‌ویژه پس از اتفاقات دیروز، باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا از دور دیگری از انتخابات جلوگیری کنیم.

هم‌زمان، کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی اعلام کرد با شمارش ۸۵.۶ درصد آرا در ۹۳ درصد حوزه‌های رأی‌گیری، ائتلاف بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی، حزب یشار به رهبری گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی در مجموع ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند.