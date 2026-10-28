جنجال بر سر جانشینی اشتاین مایر در آلمان/ پای یک زن درمیان است

جوان آنلاین: رسانه‌های آلمانی از داغ شدن بحث‌ها در عرصه سیاسی آلمان درباره معرفی نامزد جانشینی فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهور آلمان خبر داده‌اند.

به گزارش تسنیم، در این میان فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان به روشنی این مسئله را بیان کرده است که چگونه یک روند منظم را برای جستجوی رئیس جمهور جدید در نظر دارد.

در ادامه این مطلب آمده است: فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان این روز‌ها در آسیا از صحنه سیاسی بسیار دور است. اما او نمی‌تواند آنقدر دور باشد که بحث‌های سیاسی داخلی او را درگیر نکرده باشد.

در جریان سفر وی به آسیا خبر رسید که اینس کلاوس، معاون رئیس حزب دموکرات مسیحی و رهبر فراکسیون پارلمانی در هسن، به عنوان یک نامزد جدید و قوی برای سمت ریاست جمهوری فدرال معرفی می‌شود. علاوه بر این، این تصور در آلمان در حال ظهور است که مرتس این نامزد از هسن را انتخاب کرده است، که در سراسر کشور چندان شناخته شده نیست.

این امر مرتس را در تضاد با ایلسه آیگنر، سیاستمدار حزب اتحاد دموکرات مسیحی قرار می‌دهد که مارکوس زودر، وزیر-رئیس ایالت مهم بایرن، به تازگی در کنفرانس حزب از او به گرمی برای جانشینی اشتاین مایر حمایت کرده بود.

در این صورت، این ادعا که مرتس هنوز تصمیم خود را نگرفته است، نامعتبر خواهد بود. صدر اعظم آلمان مصمم است که نگذارد این وضعیت مبهم ادامه پیدا کند؛ بنابراین طرح صدراعظم برای به تعویق انداختن موضوع ریاست جمهوری به مدت یک هفته در طول سفر آسیایی‌اش اکنون دیگر منتفی است.

البته منابع نزدیک به صدراعظم روز چهارشنبه در پرواز او از سنگاپور به توکیو اعلام کردند که مرتس نه تصمیمی گرفته و نه پیشنهادی ارائه کرده است.

تنها اعلام شده است که حزب دموکرات مسیحی، به عنوان بزرگترین هیئت نمایندگی در کنوانسیون فدرال، که رئیس جدید دولت را در ۳۰ ژانویه سال آینده انتخاب خواهد کرد، حق دارد یک نامزد معرفی کند. صدراعظم آلمان پیش از این علناً اعلام کرده بود که «تعدادی نامزد مناسب» وجود دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است که صدراعظم به یک فرآیند منظم علاقه‌مند است.

اولین نقطه عطف در این فرآیند منظم، جلسه کمیته اجرایی حزب دموکرات مسیحی در ۹ نوامبر است. قبل از این جلسه، باید با روسای ایالت‌های تحت حاکمیت حزب دموکرات مسیحی و نخست وزیران ایالت‌های حزب سوسیال مسیحی بحث و گفت‌و‌گو شود.

پس از این جلسه کمیته اجرایی، بحث‌ها گسترش می‌یابد تا شریک ائتلافی دولت یعنی حزب سوسیال دموکرات را نیز شامل شود. همچنین باید با سبز‌ها گفت‌و‌گو‌هایی انجام شود، زیرا انتخابات ریاست جمهوری در حالت ایده‌آل باید به طور گسترده در سراسر طیف دموکراتیک حمایت شود.

ارزیابی اینکه همه اینها برای شانس ریاست پارلمان ایالت بایرن، آیگنر، چه معنایی دارد، دشوار است. مرتس، که شخصاً برای آیگنر ارزش قائل است، همچنان در امتناع از تأیید او ثابت قدم است.

همچنین هنوز مشخص نیست که مرتس مخفیانه از چه کسی حمایت خواهد کرد، و آیا آن شخص می‌تواند کلاوس از هسن باشد یا شاید یک نامزد کاملاً متفاوت.

با این حال، یک چیز قطعی است: مرتس از نارضایتی درون حزب خودش در صورت عدم انتخاب حزب دموکرات مسیحی می‌ترسد. مطمئناً قابل تصور است که مخالفت جدی علیه ایلسه آیگنر شکل بگیرد.

در هر صورت، این روند برای صدر اعظم آلمان بسیار حساس است. اقتدار او در درون حزبش به دلیل نتایج فاجعه‌بار انتخابات ایالتی اخیر و میزان پایین محبوبیت شخصی‌اش آسیب دیده است.

از یک سو، مرتس نمی‌تواند انتظار داشته باشد که پیشنهادش بدون انتقاد پذیرفته شود. از سوی دیگر، او باید نگران باشد که در صورت عدم موفقیت در جستجوی نامزد، اقتدارش بیش از پیش کاهش یابد.

در همین حال، حمایت از آیگنر رو به افزایش است. هوبرتوس هایل، وزیر کار سابق فدرال (از حزب سوسیال دموکرات) نیز در این باره اظهار نظر کرده و گفته است: «من خانم کلاوس را نمی‌شناسم. اما ایلزه آیگنر را می‌شناسم.»

هایل این سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی را به عنوان یک دموکرات متعهد و زنی مناسب ستود. هایل گفت آیگنر «انتخاب بسیار خوبی» به عنوان رئیس جمهور بعدی فدرال خواهد بود. وی افزود: «هیچ چیز علیه او وجود ندارد.»

امید نوری‌پور، معاون رئیس مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) و همچنین عضو هیئت اشتاین‌مایر در سفر به چین هم ناراحتی شدید خود را از معرفی اینس کلاوس به عنوان نامزد ابراز کرد.

این سیاستمدار حزب سبز گفت: او انتظار داشت نامزدی معرفی شود که ما در مرکز دموکراتیک نیز بتوانیم به او رأی دهیم. او تأکید کرد: «ایلسه آیگنر می‌تواند چنین نامزدی باشد.»