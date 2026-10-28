پایان شمارش آرا عادی انتخابات؛ ائتلاف نتانیاهو ۵۳ و آیزنکوت ۴۸ کرسی

پس از شمارش همه آرا عادی انتخابات کنست رژیم صهیونیستی، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و ائتلاف آیزنکوت ۴۸ کرسی به دست آوردند.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد پس از شمارش تمامی آرا به جز آرای موسوم به پاکت‌های دوتایی، ائتلاف بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی و ائتلاف به رهبری گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را کسب کردند.

بر اساس این گزارش، دو فهرست عربی نیز در مجموع ۱۹ کرسی به دست آوردند.

کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد با شمارش ۸۵.۶ درصد آرای انتخابات کنست، ائتلاف بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی، ائتلاف گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی در مجموع ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند.

حدود ۶۰۰ هزار رأی موسوم به «پاکت‌های دوتایی» باقی مانده است که فرایند شمارش آنها تا فردا به اتمام خواهد رسید.

پاکت‌های رأی‌گیری دوتایی که پیش از این کمیته انتخابات خود را برای پردازش حدود ۶۵۰ هزار پاکت رأی‌گیری دوتایی آماده کرده بود شیوه‌ای برای دریافت آرای سربازان، نیرو‌های ذخیره، بیماران، زندانیان، برخی آوارگان، افراد دارای معلولیت و کسانی که مأموریت‌های انتخاباتی بر عهده دارند، استفاده می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که این افراد خارج از حوزه رأی‌گیری اصلی خود رأی می‌دهند.