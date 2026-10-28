دستیار رئیس جمهور روسیه تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای دعوت از نمایندگان اروپایی به میز مذاکرات سه جانبه (میان مسکو، واشنگتن و کی یف) درباره اوکراین وجود ندارد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اینترفکس، یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای دعوت از نمایندگان اروپایی به میز مذاکرات سه جانبه درباره اوکراین وجود ندارد.

به گزارش مهر، دستیار رئیس جمهور روسیه سپس اضافه کرد: آن‌ها (اروپایی ها) می‌توانند با خرید بلیط به آنجا بیایند، اما هیچ کس قصد ندارد آن‌ها را به میز مذاکره دعوت کند.

وی در ادامه تأکید کرد که توافق موجود تنها مربوط به ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و ایالات متحده است و مشارکت اروپا در این چارچوب پیش‌بینی نشده است.

پیش‌تر ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، بر آمادگی مسکو برای ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین تأکید کرده بود.

به گفته اوشاکوف، این مذاکرات ممکن است در اواسط ماه نوامبر در ابوظبی برگزار شود.