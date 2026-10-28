پوتین: جهان چندقطبی در حال تبدیل شدن به واقعیت است

Javann.ir/005ous ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مجمع اقتصادی و انسانی روسیه و آفریقا اعلام کرد که جهان چندقطبی اکنون به‌ واقع در حال تبدیل شدن به واقعیت است و این روند، روندی عینی و برگشت‌ناپذیر محسوب می‌شود.

پوتین خاطرنشان کرد که این مجمع، با توجه به موضوعات مطرح‌شده، طیف شرکت‌کنندگان و فضای آزاد و صریح گفت‌وگو در آن، به‌خوبی با روند تحولات جهانی همخوانی دارد؛ تحولاتی که ابعاد و عمق آن‌ها به اندازه‌ای قابل‌توجه است که به‌سختی می‌توان اهمیت آن‌ها را بیش از این برآورد کرد.

پوتین اظهار داشت کشورهای غربی منابع مالی مورد نیاز کشورهای آفریقایی را با شرایط ناعادلانه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند و سپس این کشورها ناچار می‌شوند بدهی‌های سنگین را به بهای کنار گذاشتن برنامه‌های توسعه بلندمدت خود بازپرداخت کنند.

وی همچنین گفت دوران جهان تک‌قطبی به پایان رسیده و جهانی عادلانه‌تر در حال شکل‌گیری است که در آن باید به صدای همه کشورها در روابط بین‌الملل توجه شود.

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به افزایش حاکمیت و نفوذ آفریقا در عرصه جهانی، تأکید کرد این قاره باید بتواند درباره منابع خود تصمیم بگیرد و آن‌ها را برای رفع نیازهای فوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش‌های انرژی، صنعت، حمل‌ونقل و لجستیک به کار گیرد.

پوتین همچنین گفت آفریقا ظرفیت کشاورزی لازم برای تأمین غذای خود را دارد و تحقق این هدف یکی از مهم‌ترین وظایف این قاره است.

سومین اجلاس روسیه و آفریقا و مجمع اقتصادی و انسانی مرتبط با آن، روزهای ۲۸ و ۲۹ اکتبر در مسکو برگزار می‌شود.