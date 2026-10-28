جوان آنلاین: رسانه اسپانیایی «ال اسپانیول» به نقل از سازمان حفاظت مدنی اعلام کرد شمار کشته‌شدگان برخورد دو قطار سریع‌السیر در استان تولدو به دست‌کم ۵۰ نفر رسیده است.

استر پادییا، سخنگوی دولت منطقه کاستیا-لامانچا پیش‌تر هشدار داده بود که شمار قربانیان ممکن است افزایش یابد. به گفته او، قطار شرکت رنفه ۳۹۷ مسافر و قطار شرکت ایریو ۱۴۶ مسافر داشته است.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد از وقوع این سانحه شدیداً متأثر شده و نیروهای امدادی برای کمک به آسیب‌دیدگان و تأمین امنیت آن‌ها در محل حادثه حضور دارند.

وی افزود با اسکار پوئنته، وزیر حمل‌ونقل اسپانیا و امیلیانو گارسیا پیج، رئیس دولت منطقه کاستیا-لامانچا در تماس است.