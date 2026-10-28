کد خبر: 1387364
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

شهادت ۱۱ تن در حمله هوایی عربستان به الجوف یمن

عربستان منابع رسانه‌ای از شهادت و زخمی شدن بیش از ۲۰ غیرنظامی در حمله هوایی عربستان به استان الجوف یمن خبر دادند.

جوان آنلاین: خبرنگار شبکه المسیره در استان الجوف اعلام کرد جنگنده‌های عربستان سعودی بازار شهر الحزم را هدف چند حمله هوایی قرار دادند و یک جایگاه سوخت را نیز بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، این حملات به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان، از جمله افرادی که برای خرید در بازار حضور داشتند، منجر شده است.

شبکه المسیره در خبر دیگری شمار شهدای این حملات را تا زمان انتشار گزارش، ۱۱ نفر اعلام کرد و افزود ۱۰ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

طبق این گزارش، این آمار اولیه و غیرنهایی است و در میان مجروحان، زنان و کودکان حضور دارند.

این حملات درحالی انجام شده است که طی روزهای گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیروهای مسلح یمن تشدید شد.

هم‌زمان درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور به‌ویژه در محور تعز ادامه دارد.

برچسب ها: عربستان ، یمن ، جنگ یمن
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