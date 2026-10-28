کد خبر: 1387357
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سبک‌زندگی » اخبار کلی
محمدحامد احسان بخش، کارشناس سواد رسانه‌ای: 

نوجوان را فعال فضای مجازی کنیم تا فقط منفعل نباشد

1 نوجوان امروز فقط مخاطب منفعل رسانه نیست؛ خودش می‌تواند فعال و تولیدکننده محتوا باشد و بر دیگران اثر بگذارد. بنابراین باید در کنار آموزش ابزار‌های دیجیتال، قدرت تشخیص و مسئولیت‌پذیری او را هم تقویت کنیم

جوان آنلاین: محمدحامد احسان بخش، کارشناس سواد رسانه‌ای و معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با «جوان» می‌گوید: نباید مواجهه ما با نوجوان فقط بر محدودیت و هشدار استوار باشد. متناسب با سن، نظارت خانواده ضروری است، اما محدودیت به‌تنهایی مهارت ایجاد نمی‌کند. نوجوان باید فرصت پرسیدن، تجربه‌کردن و یادگرفتن داشته باشد. 
متن گفت‌و‌گو با وی به شرح زیر است. 

نوجوانان چگونه می‌توانند واقعیت را از تصویرسازی و نمایش دروغین زندگی در شبکه‌های اجتماعی تشخیص دهند؟
یکی از اشتباهاتی که ممکن است نوجوان مرتکب شود، مقایسه زندگی واقعی خودش با بهترین لحظات زندگی دیگران است. در شبکه‌های اجتماعی معمولاً کسی از شکست‌ها، نگرانی‌ها و روز‌های معمولی زندگی‌اش کمتر تصویر منتشر می‌کند. بنابراین آنچه می‌بینیم، لزوماً دروغ نیست، اما همه واقعیت هم نیست. از طرف دیگر، الگوریتم‌ها براساس علایق ما محتوا پیشنهاد می‌کنند و ممکن است دو نوجوان، تصاویر کاملاً متفاوتی از دنیا ببینند. به نظرم نوجوان باید یاد بگیرد درباره آنچه می‌بیند سؤال کند. وقتی کسی مدام از سفرها، خرید‌ها و موفقیت‌هایش فیلم منتشر می‌کند، نباید تصور کنیم تمام زندگی او همین است. همین نگاه درباره اخبار هم صدق می‌کند؛ باید بدانیم چه بخشی از واقعیت را می‌بینیم و چه چیز‌هایی از ما پنهان مانده است. 

تبلیغات پنهان اینفلوئنسر‌ها چگونه بر سبک زندگی و انتخاب‌های نوجوانان تأثیر می‌گذارد؟
تبلیغات امروز همیشه شکل آگهی‌های قدیمی را ندارد. گاهی یک چهره محبوب در جریان زندگی روزمره‌اش محصولی را معرفی می‌کند یا از رستورانی تعریف می‌کند، درحالی که ممکن است پشت این معرفی، همکاری تبلیغاتی وجود داشته باشد. این موضوع برای نوجوانان اهمیت بیشتری دارد؛ چون در این سن، پذیرفته‌شدن در جمع و شبیه‌شدن به افراد محبوب اهمیت زیادی پیدا می‌کند. نوجوان ممکن است تصور‌کند برای داشتن یک زندگی جذاب یا پذیرفته‌شدن میان دوستانش باید کالای خاصی بخرد. قرار نیست به همه چهره‌های فضای مجازی بدبین باشیم. مهم این است که نوجوان قدرت تشخیص پیدا کند و پیش از خرید از خودش بپرسد آیا واقعاً به این کالا نیاز دارم یا صرفاً تحت‌تأثیر تبلیغ قرار گرفته‌ام؟ همین سؤال می‌تواند جلوی بسیاری از خرید‌های هیجانی را بگیرد. 

فیلتر‌ها و تصاویر دست‌کاری‌شده چگونه معیار‌های نوجوانان از زیبایی و موفقیت را تغییر می‌دهند؟
وقتی نوجوان هر روز با تصاویری روبه‌رو می‌شود که چهره و اندام افراد در آنها با فیلتر و ویرایش تغییر کرده، ممکن است ظاهر طبیعی خودش را با معیاری غیرواقعی بسنجد. مسئله فقط استفاده از فیلتر نیست؛ مسئله این است که این تصاویر چه تصوری از زیبایی و ارزشمندی ایجاد می‌کنند. درباره موفقیت هم همین اتفاق می‌افتد. گاهی این تصور شکل می‌گیرد که موفقیت یعنی درآمد بالا، لباس گران‌قیمت یا دنبال‌کننده زیاد؛ در حالی که تلاش، یادگیری، مسئولیت‌پذیری و کمک به دیگران هم بخش مهمی از موفقیت‌اند، اما کمتر در قالب تصاویر جذاب دیده می‌شوند. خانواده‌ها بهتر است به‌جای تکرار اینکه تصاویر واقعی نیستند، به نوجوان نشان دهند نورپردازی، زاویه دوربین و ویرایش چگونه می‌توانند ظاهر یک تصویر را تغییر دهند. همچنین نباید ارزش نوجوان را به ظاهر یا تأیید دیگران گره بزنیم. او باید بداند ارزشش به تعداد لایک‌ها وابسته نیست. 

شبکه‌های اجتماعی چگونه بر سلیقه و ارزش‌های فرهنگی نوجوانان تأثیر می‌گذارند؟
شبکه‌های اجتماعی امروز بخشی از محیطی هستند که نوجوان در آن سلیقه پیدا می‌کند، الگو می‌گیرد و درباره مسائل مختلف قضاوت می‌کند. البته من معتقد نیستم هر چیزی که از فضای مجازی وارد زندگی نوجوان می‌شود، منفی است. همین فضا می‌تواند فرصت آشنایی با دانش، هنر و تجربه‌های دیگر ملت‌ها و معرفی فرهنگ ایرانی را فراهم کند. مسئله اصلی این است که نوجوان صرفاً مصرف‌کننده الگو‌های دیگران نباشد. پربازدیدبودن یک محتوا هم لزوماً به معنای ارزشمندبودن آن نیست؛ الگوریتم‌ها معمولاً محتوایی را بیشتر نمایش می‌دهند که واکنش بیشتری ایجاد کند. راه درست، قطع ارتباط نوجوان با جهان نیست. باید شناخت او از فرهنگ و هویت خودش را تقویت کنیم تا بتواند از تجربه‌های دیگران استفاده کند، بدون اینکه ناخواسته مقلد آنها شود. 

نوجوانان چگونه می‌توانند اخبار جعلی و اطلاعات نادرست را در فضای مجازی تشخیص دهند؟
گاهی یک تصویر قدیمی با توضیحی تازه منتشر می‌شود، بخشی از یک ویدئو از زمینه اصلی‌اش جدا می‌شود یا ادعایی بدون سند آنقدر تکرار می‌شود که عده‌ای آن را حقیقت فرض می‌کنند. توصیه من این است که خبر را صرفاً به دلیل هیجان‌انگیزبودن یا انتشار گسترده باور نکنیم. به‌خصوص وقتی محتوایی خشم یا ترس ما را تحریک می‌کند و از ما می‌خواهد فوراً آن را برای دیگران بفرستیم، بهتر است بیشتر دقت کنیم. باید منبع خبر، زمان انتشار و شواهد آن را بررسی کنیم و ببینیم رسانه‌های معتبر دیگر هم آن را تأیید کرده‌اند یا نه. درباره تصاویر نیز جست‌وجوی نسخه‌های قدیمی‌تر می‌تواند کمک‌کننده باشد. در فرهنگ دینی ما هم بر بررسی خبر تأکید شده است. در سوره حجرات، اصل تبین مطرح می‌شود؛ یعنی پیش از تصمیم‌گیری یا قضاوت براساس یک خبر، باید از درستی آن مطمئن شویم. امروز بازنشرنکردن یک خبر تأییدنشده، بخشی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی ماست. 

برای تبدیل نوجوانان از مصرف‌کنندگان منفعل به کاربران آگاه و منتقد فضای مجازی چه باید کرد؟
نباید مواجهه ما با نوجوان در بحث مجازی فقط بر محدودیت و هشدار استوار باشد. متناسب با سن، نظارت خانواده ضروری است، اما محدودیت به‌تنهایی مهارت ایجاد نمی‌کند. نوجوان باید فرصت پرسیدن، تجربه‌کردن و یادگرفتن داشته باشد. یکی از راه‌ها، تشویق او به تولید محتواست. وقتی نوجوان خودش فیلم کوتاه یا گزارش تولید می‌کند، بهتر متوجه می‌شود انتخاب موضوع، تدوین و حذف بعضی جزئیات چگونه بربرداشت مخاطب اثر می‌گذارد. این تجربه کمک می‌کند محتوای دیگران را هم دقیق‌تر ارزیابی کند. خانواده و مدرسه نیز باید امکان گفت‌وگوی صریح را فراهم کنند. اگر نوجوان احساس کند هر اشتباهش با سرزنش مواجه می‌شود، ممکن است مشکلاتش را پنهان کند. گفت‌و‌گو به معنای پذیرفتن هر رفتاری نیست؛ یعنی پیش از قضاوت، مسئله را بشناسیم و درباره راه درست صحبت کنیم. نوجوان امروز فقط مخاطب منفعل رسانه نیست؛ خودش می‌تواند فعال و تولیدکننده محتوا باشد و بر دیگران اثر بگذارد. بنابراین باید در کنار آموزش ابزار‌های دیجیتال، قدرت تشخیص و مسئولیت‌پذیری او را هم تقویت کنیم. به نظرم معیار موفقیت در آموزش سواد رسانه‌ای این نیست که نوجوان به هیچ خبری اعتماد نکند یا از شبکه‌های اجتماعی فاصله بگیرد؛ بلکه این است که بتواند میان ادعا و واقعیت تفاوت بگذارد، برای باورهایش دلیل داشته باشد و بداند محتوایی که منتشر می‌کند، ممکن است بر زندگی دیگران اثر بگذارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رسانه ، سواد رسانه ، شبکه های اجتماعی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

بدون شرح

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

بحران فرانسه چگونه می‌تواند آینده اروپا را تغییر دهد؟

راز ماندگاری!

امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد

منطقه با منطق ایرانی

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

۴ درس جنگ اوکراین

«قفسه‌های خالی» تاوان اروپا در همراهی با جنگ‌افروزی امریکا

تلویزیون آخر هفته چه فیلم‌هایی پخش می‌کند؟

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

شاهد ارتقای چشمگیر توان آفندی و پدافندی خواهیم بود

شلیک به خودی از رسانه ملی!

ایران فرسودگی هژمون امریکا را افشا کرد

همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار