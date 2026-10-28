تیم فوتبال نونهالان ایران نخستین بازی خود را در رقابت‌های سطح B جام جهانی زیر ۱۵ سال جمهوری آذربایجان، با برتری مقابل چین به اتمام رساند.

جوان آنلاین: تیم فوتبال نونهالان ایران نخستین بازی خود را در سطح B فستیوال و جام جهانی زیر ۱۵ ساله‌های جمهوری آذربایجان، مقابل چین برگزار کرد و در نهایت به برتری ۲ بر یک رسید.

در این مسابقه که با حضور اینفانتینو رئیس فیفا، اعضای کمیته مسابقات فیفا و مهدی تاج رئیس فدراسیون ایران و عضو کمیته مسابقات برگزار شد، کیان نصیری در دقیقه ۳۵ و مهدی کولیوند در دقیقه ۴۰ برای شاگردان مصطفی قنبرپور موفق به گلزنی شدند.

سعید مقدسی، طاها طالبی، مهدی دهقان، علی اکبر قاسمی، امیرمحمد مشفقی، رضا نوروزی، حسام احمدلو و مهدی کولیوند، ترکیب ابتدایی تیم ملی نونهالان را تشکیل دادند.

ایران با این پیروزی باید کار خود را در جمع تیم‌های برنده سطح B و در مرحله یک هشتم این سطح پیگیری کند و تیم چین نیز برای کسب یکی از رتبه‌های هفدهم تا سی و دوم این سطح باید به مصاف حریفان خود برود.

در جریان دیدار امروز، تاج برای دقایقی با اینفانتینو در خصوص مباحث مخلف، صحبت کرد.