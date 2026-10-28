تحلیگر ارشد آمریکایی: دوره ترامپ رو به پایان است

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی ایندیپندنت به نقل از نیت سیلور (Nate Silver)بنیانگذاری موسسه نظرسنجی «فایو ترتی ایت» و ناشر خبرنامه تحلیلی و شرکت نظرسنجی به نام «سیلور» در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز نوشت: جمهوری خواهان ممکن است در انتخابات میان دوره ای کنگره شکست سنگینی را تجربه کنند.

این تحلیلگر، شکست احتمالی جمهوری خواهان را با بیان نارضایتی رای دهندگان از هزینه های انتخاباتی و جنگ کنونی با ایران و رسیدن محبوبیت ترامپ به پایین سطح که به لحاظ تاریخی سابقه نداشته است، مرتبط دانست.

سیلور گفت: اگر انتخابات طبق آنچه که نظرسنجی ها نشان می دهند پیش برود این به معنای پایان دوره ترامپ خواهند بود. او ممکن است برای دو سال آینده همچنان رئیس جمهور باشد اما از لحظه ای که آرا شمرده می شوند، کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۸ آغاز می شود و اگر ترامپ شب بدی را داشته باشد- همان طوری که نظرسنجی ها نشان می دهد- او رئیس جمهور «اردک لنگ» (lame duck) خواهد بود.

در اصطلاحات سیاسی «اردک لنگ» لقبی است که به روسای جمهور ایالات متحده آمریکا در آخرین سال حضور آنها در کاخ سفید داده می شود.

در انتخابات میان دوره ای سال ۲۰۰۶ میلادی و در بحبوحه نارضایتی گسترده از عملکرد جرج بوش در جنگ عراق، جمهوری خواهان کنترل هر دو نهاد کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) را از دست دادند. دموکرات ها وعده داده اند که اگر این الگو امسال نیز تکرار شود، ترامپ را بر سر سیاست هایش به چالش خواهند کشید و ضمن تحقیقات از مقام های دولت او، احتمالا موضوع استیضاح پیت هگست وزیر جنگ این کشور را دنبال خواهند کرد. چنین اقداماتی می تواند مانع از پیشبرد دستور کار و برنامه های ترامپ در دو سال پایانی ریاست جمهوری اش شود.

خبرنامه تحلیلی نظرسنجی سیلور، شانس پیروزی دموکرات ها در انتخابات را در مجلس نمایندگان آمریکا ۹۰ درصد و شانس پیروزی آن ها در سنا را ۷۰ درصد پیش بینی کرده است.

ترامپ بارها نتایج چنین نظرسنجی های را رد کرده و آن را «نادرست» توصیف کرده است. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه به شبکه خبری فاکس نیوز با تکرار دیدگاه ترامپ گفت من فکر می کنم که نظرسنجی ها این دوره از حقیقت دورتر هستند زیرا تعداد بیشتری از جمهوریخواهان تمایلی به شرکت در آن ها ندارند.

تحلیلگر آمریکایی بر اهمیت میزان مشارکت رای دهندگان تاکید کرد و گفت، اگر میزان مشارکت دموکرات ها بالا نباشد شوکه خواهم شد ما درباره مشارکت جمهوری خواهان نمی دانیم.

به گزارش ایرنا، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا سوم نوامبر (۱۲ آبان) برگزار خواهد شد. این انتخابات برای تصاحب کرسی های یک سوم سنا و کل مجلس نمایندگان کنگره خواهد بود. جمهوریخواهان در حال حاضر اکثریت هر دو مجلس را در اختیار دارند.

ترامپ به تازگی گفت، در صورت صحت انتخابات کنگره، به نتیجه احترام می گذارم. برخی اعتقاد دارند ترامپ در صورت از دست رفتن کرسی‌های جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره‌ای ممکن است نتیجه را به چالش بکشد.