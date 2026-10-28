هشدار هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی در تهران

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب تا صبح روز بعد آورده است: پنج شنبه تا شنبه (۷ تا ۹ آبان) در استان تهران به‌ویژه نیمه غربی و شمالی در بعضی ساعت‌ها مه رقیق، گاهی رگبار باران با احتمال رعد و برق، گاهی وزش باد شدید موقتی به‌ویژه شنبه و در ارتفاعات بالادست و قله‌ها در بعضی ساعت‌ها مه آلودگی، رگبار باران، گاهی رگبار برف، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی و رعد و برق و احتمال بارش تگرگ و صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، از آثار این مخاطره جوی می‌توان به لغزندگی معابر و خیابان و جاده‌ها به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، بعضی ساعت‌ها وقوع مه و کاهش شعاع دید، احتمال آبگرفتگی موقت و جاری شدن روان‌آب در پاره‌ای نقاط، بالا آمدن موقت سطح آب بعضی رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی در نواحی پرتردد شهری، گاهی مه دود و در بعضی ساعت‌ها افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا، در بعضی ساعت‌ها رگبار پراکنده باران با احتمال رعد و برق در پاره‌ای نقاط جنوبی و شرقی و استان امکان و ایجاد ترافیک و اختلال موقت در تردد اشاره کرد.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در ترددهای شهری و در سفرها به ‌یژه در نواحی کوهستانی، خودداری از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از جابجایی عشایر یا چرای دام در نواحی کوهستانی، احتیاط در طبیعت‌گردی و فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی و کوهنوردی و ترجیحا پرهیز از صعود به قله‌ها و عدم حضور در مناطق کوهستانی و روددره ها به‌ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و شب به دلیل خطر روان‌آب و صاعقه و بارش تگرگ، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورز، احتیاط در انجام امور عمرانی و آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.



آسمان تهران فردا (۷ آبان‌ماه) قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد، گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و طی ‌جمعه (۸ آبان‌ماه) قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.