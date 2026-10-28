ایتالیا تصویب بسته کمک نظامی به اوکراین را به تعویق انداخت

دولت جورجا ملونی تصویب سیزدهمین بسته کمک نظامی به اوکراین را به پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا موکول کرده است.

جوان آنلاین: روزنامه ایتالیایی لارپوبلیکا گزارش داد که بسته سیزدهم کمک نظامی ایتالیا به اوکراین، با وجود آماده بودن، همچنان در انتظار تأیید نهایی دولت جورجا ملونی است.

این بسته شامل موشک‌های پدافند هوایی آستر ۳۰ است که اوکراین برای حفاظت از کی‌یف و دیگر شهرهای خود در برابر حملات روسیه درخواست کرده است. رم پیش‌تر به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین وعده داده بود این بسته را تا پایان اکتبر تصویب کند.

بر اساس این گزارش، برخی مقام‌های دولت از جمله وزیر دفاع و وزیر خارجه با تصویب بسته موافق‌ هستند، اما نگرانی‌هایی درباره مخالفت‌های سیاسی داخلی وجود دارد. تصمیم نهایی بر عهده ملونی است و دولت اکنون قصد دارد ابتدا نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را ارزیابی کند.