شرکت‌های بزرگی همچون کوکاکولا، نستله و پروکتر اند گمبل با اشاره به افزایش هزینه‌های انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل در پی جنگ آمریکا علیه ایران، از احتمال افزایش قیمت محصولات در سال ۲۰۲۷ خبر دادند.

جوان آنلاین: شرکت‌های بزرگ جهان در حوزه کالاهای مصرفی و مواد غذایی، از کوکاکولا و پروکتر اند گمبل گرفته تا نستله و رکیت، هشدار داده‌اند که برای جبران افزایش هزینه‌ها، سال آینده نیز قیمت محصولات خود را افزایش خواهند داد. این در حالی است که خریداران همچنان تمایل چندانی به صرف هزینه بیشتر برای خرید مواد غذایی ندارند.

به گزارش ایرنا، رویترز نوشت: افزایش هزینه‌های انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل در پی جنگ آمریکا علیه ایران، شرکت‌هایی را که محصولاتی از مواد شوینده لباس گرفته تا نوشابه و تنقلات تولید می‌کنند، با چالش حفظ حاشیه سود روبه‌رو کرده است.

این خبرگزاری افزود: افزایش بیشتر قیمت کالاهای روزمره، نگرانی‌ها درباره تداوم تورم در سال آینده را تشدید خواهد کرد. هزینه بالای سوخت و مواد غذایی از عوامل مهم تاثیرگذار بر انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا به شمار می‌رود.

رویترز ادامه داد: افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ناشی از جنگ، تازه‌ترین چالش شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی، مواد غذایی و نوشیدنی است. این شرکت‌ها از زمان همه‌گیری کرونا با فروش نه‌چندان مطلوبی روبه‌رو بوده‌اند، زیرا خریداران در برابر قیمت‌های روزافزون محصولات بسته‌بندی‌شده و برندهای شناخته‌شده مقاومت کرده‌اند.

در این گزارش آمده‌است: این شرکت‌ها سال گذشته نیز ناچار بودند با تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، بر کالاهای وارداتی مقابله کنند.

دیوید واگنر مدیر بخش سهام و مدیر سبد سرمایه‌گذاری در شرکت مشاوران سرمایه‌گذاری آپتوس کپیتال که از سرمایه‌گذاران پپسی‌کو است، گفت: افزایش قیمت آخرین اهرمی است که این شرکت‌ها در اختیار دارند و اکنون در حال استفاده از آن در شرایطی هستند که مصرف‌کنندگان دیگر توان پرداخت هزینه‌های بیشتر را ندارند.

هنریکه براون مدیرعامل کوکاکولا، روز سه‌شنبه(۵ آبان) گفت فشارهای اقتصادی بر مصرف‌کنندگان ممکن است تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد.

او هم‌زمان با افزایش پیش‌بینی سود سالانه این شرکت گفت: با فشارهای فزاینده هزینه‌ای روبه‌رو هستیم که افزایش هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل از عوامل اصلی آن است.

به گزارش ایرنا، تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.

تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفت‌ وگو، اعتمادسازی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات ندارد و همچنان از گزینه نظامی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بهره می‌گیرد.