تداوم حملات ارتش رژیم صهیونیستی به الخلیل برای ششمین روز متوالی

جوان آنلاین: نیروهای ارتش اسرائیل همچنان حملات خود را به محله‌های مختلف شهر و شهرک‌های این استان ادامه می‌دهند.

به گزارش ایرنا، نیروهای کمکی ارتش صهیونیستی به همراه تجهیزات و خودروهای نظامی نیمه‌شب گذشته به چندین شهرک در استان الخلیل و اردوگاه «الفوار» در جنوب این شهر یورش برده و با حمله به منازل فلسطینیان اقدام به بازرسی آنها کردند.

ارتش صهیونیستی اقدامات نظامی و سرکوبگرانه خود را در ورودی‌های شهر الخلیل نیز تشدید کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نظامیان اشغالگر در ایست‌های بازرسی در نزدیکی میدان «الجلده» در الخلیل، اقدام به متوقف کردن فلسطینیان، بازرسی بدنی و آزار و اذیت آنان کرده‌اند.

ارتش اسرائیل از روز جمعه، شهر الخلیل و روستاهای اطراف آن را محاصره کرده است. پیش‌تر، شهرداری الخلیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی تداوم این حملات نظامی، شمار آوارگان در این شهر به چهار هزار و ۹۶۹ نفر رسیده است که در قالب ۷۸۰ خانواده هستند.

در مدت دو روز نخست عملیات نظامی، الخلیل شاهد کوچ اجباری گسترده صدها فلسطینی، تخریب منازل، تأسیسات و واحدهای تجاری، ازبین‌بردن زیرساخت‌ها و تبدیل برخی از منازل مسکونی به پادگان نظامی و برافراشته شدن پرچم‌های اسرائیل بر فراز آن‌ها بوده است. بر اساس بیانیه باشگاه اسرای فلسطینی، نظامیان صهیونیست از روز جمعه تا دوشنبه ۸۵ شهروند فلسطینی را در استان الخلیل بازداشت کرده‌اند.