رئیس‌جمهور با اشاره به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به دبیر شورای‌عالی امنیت ملی برای پیگیری شروط مطرح‌شده با هدف عبور از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، این دستور را حاوی پیامی مهم برای ترسیم افق آینده کشور دانست و تأکید کرد: دولت با تمام ظرفیت، تحقق تدابیر رهبری را دنبال خواهد کرد.

جوان آنلاین: جلسه هیات دولت صبح امروز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی موضوعات مرتبط با تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، مدیریت شرایط کشور، ارتقای تاب‌آوری ملی، مقابله با تهدیدات سایبری و آمادگی در برابر بحران‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر پیگیری تحقق شروط مطرح‌شده از سوی مسئولان کشور با هدف خروج از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، این دستور را حاوی پیامی بزرگ و مهم و ناظر بر ترسیم افق پیش‌روی کشور دانست و تأکید کرد که مجموعه دولت با تمام ظرفیت در مسیر تحقق اهداف و تدابیر تعیین‌شده تلاش خواهد کرد.

پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط متغیر کشور اظهار داشت: تمامی وزیران، رؤسا و معاونان دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ضمن حفظ آمادگی کامل، متناسب با اقتضائات موجود، مدیریت و کاهش هزینه‌ها را در دستور کار قرار دهند و از ظرفیت‌های موجود برای افزایش بهره‌وری و تقویت توان ملی استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید با مدیریت صحیح منابع و اصلاح فرآیندها نشان دهیم که کشور از ظرفیت تاب‌آوری بالایی برخوردار است و در برابر هرگونه تهدید، تحریم و فشار خارجی، با قدرت و انسجام ایستادگی خواهد کرد. دشمنان نباید تصور کنند که با افزایش فشارها و تهدیدها می‌توانند اراده ملت ایران را تضعیف کرده و کشور را به تسلیم وادار کنند.

دولت برای تحقق تدابیر رهبر معظم انقلاب و عبور کشور از شرایط «نه جنگ، نه صلح» تلاش می‌کند

اصلاح ساختارها و حذف هزینه‌های غیرضروری در دستور کار دولت

پزشکیان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از شرایط موجود برای اصلاح برخی رویه‌های اجرایی، تصریح کرد: وضعیت کنونی در کنار دشواری‌ها و محدودیت‌ها می‌تواند فرصتی برای بازنگری در فرآیندهای ناکارآمد، رفع موازی‌کاری‌ها و مدیریت هزینه‌های غیرضروری باشد.

رئیس جمهور تأکید کرد: اصلاح ساختارهای موازی، سامان‌دهی سازمان‌های مرتبط، بررسی امکان ادغام واحدهای هم‌پوشان و تعطیلی ساختمان‌ها و مجموعه‌های بی‌بازده یا کم‌بازده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های جاری و حفظ آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط مختلف کمک کند.

وی افزود: تحقق این اهداف از طریق مدیریت بهینه تجهیزات، منابع مالی و نیروی انسانی امکان‌پذیر است و دستگاه‌های اجرایی باید با بازنگری در شیوه‌های فعالیت خود، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کنند.

رئیس‌جمهور در ادامه، با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در عبور از شرایط دشوار، خواستار همراهی مردم، مسئولان، فعالان سیاسی، فرهنگیان، روحانیت و رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی، برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی و ملی شد.

پزشکیان مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف را از الزامات اساسی عبور موفق از محدودیت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: تقویت تاب‌آوری بدون اصلاح الگوی مصرف و مدیریت تقاضا امکان‌پذیر نیست. با مشارکت عمومی، صرفه‌جویی و استفاده مسئولانه از منابع می‌توان شرایط موجود را به شکل مطلوب‌تری مدیریت کرد و از ظرفیت‌های کشور برای تأمین نیازهای اساسی و حفظ پایداری خدمات بهره گرفت.