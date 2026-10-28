تارنمای رسانه تحلیلی کانورسیشن نوشت: هم‌زمان با گسترش دامنه مبارزات انتخاباتی، گزارش‌ها حاکی از آن است که جمهوری‌خواهان میلیون‌ها دلار صرف تبلیغات می‌کنند تا از کرسی‌هایی که پیش‌تر امن محسوب می‌شدند، و اکنون ممکن است در معرض خطر باشند دفاع کنند.

جوان آنلاین: تارنمای مستقل و غیرانتفاعی کانورسیشن نوشت: هفته آینده، ده‌ها میلیون آمریکایی پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا نمایندگان خود را برای صد و بیستمین دوره کنگره ایالات متحده انتخاب کنند. اگرچه رقابت بر سر ریاست ‌جمهوری آمریکا هر چهار سال یک‌ بار بیشترین توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب می‌کند، اما انتخابات میان‌دوره‌ای نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به نیمه دوم دوران ریاست‌جمهوری ایفا می‌کند.

به گزارش ایرنا، انتخابات امسال در فضایی به‌شدت متشنج و پرفشار برگزار می‌شود؛ فضایی مملو از دعاوی حقوقی، مناقشات انتخاباتی و اتهاماتِ دخالت در روند انتخابات که از سوی تمامی جناح‌ های سیاسی مطرح شده است.

پس از گذشت نزدیک به دو سال که در آن دستگاه قانونگذاری در آمریکا تحت کنترل جمهوری‌خواهان با دولت دونالد ترامپ همراهی می‌کرد، اکنون رئیس‌جمهوری آمریکا خود را برای نخستین آزمون انتخاباتیِ سراسری در دوره دوم ریاست‌جمهوری ‌اش آماده می‌کند.

انتخابات میان دوره ای کنگره، به طور معمول همه پرسی برای سنجش عملکرد رئیس جمهوری مستقر محسوب می شود و اکنون میزان محبوبیت ترامپ در ۴۷ ایالت از ۵۰ ایالت این کشور بسیار کاهش پیدا کرده است.

این رسانه با اشاره به این که حزب جمهوری خواه در وضعیت ضعیفی در این انتخابات قرار دارد و نوشت: نطرسنجی نشان می دهد که در سنا، دموکرات ها ممکن است به پیروزی هایی از جمله در ایالت های «قرمز» که شانس جمهوری خواهان در آن بالاست و در انتخابات سال ۲۰۲۴ با یک اختلاف دو رقمی به ترامپ رای دادند، دست یابند.

اکنون رقابت در ایالت کانزاس نشان می دهد که ممکن است برای اولین بار یک سناتور دموکرات را انتخاب کند که در یک قرن گذشته تقریبا بی سابقه بوده است. به نظر می رسد دموکرات ها در اوهایو، آلاسکا و آیووا نیز که سنگر جمهوری خواهان محسوب می شود، پیشتاز هستند.

نظرسنجی ها نشان می دهند آن ها همچنین می توانند شانس پیروزی در ایالت تگزاس را داشته باشند. این حزب در تگزاس حتی یک مقام دموکرات در سطح دولتی از سال ۱۹۹۴ تاکنون نداشته است.

کانورسیشن نوشت: در حالی که بسیاری از مفسران سیاسی پیش بینی می کنند «سونامی آبی» در نهایت کار جمهوری خواهان را تمام خواهد کرد برخی دیگر چنین استدلال می کنند که باید به دلایلی در این پیش بینی احتیاط کرد.

بر اساس این گزارش برخی از نظرسنجی ها نشان می دهند، نقشه انتخاباتی در آمریکا به نفع جمهوریخواهان است و در انتخاباتی که تاکنون «پرهزینه ترین انتخابات میان دوره ای در طول تاریخ این کشور» بوده است، جمهوریخواهان همچنان از نظر مالی پیشتاز هستند.

ایلان ماسک به‌تنهایی بیش از یک‌ چهارم میلیارد دلار به گروه‌های جمهوری‌ خواه، از جمله به تشکیلاتِ تحتِ هدایتِ خود برای مشارکت‌دهی رأی‌دهندگان، کمک مالی کرده است.

هر چند که نتایج نظرسنجی ها در چند دوره اخیر انتخابات میان دوره ای آمریکا درست از آب در آمده است اما در گذشته سابقه اشتباه را نیز داشته است.

آیا انتخابات کنگره تاثیری در مهار قدرت ترامپ دارد؟

در حالی که ترامپ سطح قدرت اجرایی خود را تا حدی گسترش داده که قابل مقایسه در تاریخ سیاسی آمریکا نیست، انتخابات میان دوره ای کنگره می تواند اندک تغییری با تاثیر پایدار کمی در ریاست جمهوری او ایجاد کند. در ماه مه (اردیبهشت) امسال ترامپ گفت، «اهمیتی به نتایج انتخابات میان دوره ای نمی دهم.»

با این حال اگر دموکرات ها بتوانند وضعیت مجلس نمایندگان و سنا یا یکی از آن ها را تغییر دهند می توانند قدرت لازم را برای تحقیقات و جلوگیری از انتصابات او در پست های کلیدی دولتی یا دستگاه قضایی ایجاد کنند. کنگره همچنین می تواند قوانینی را تصویب کند که دستورات رئیس جمهور را لغو یا محدود می کند. پیروزی دموکرات ها در کنگره همچنین می تواند زمینه را برای استیضاح ترامپ که برای سومین بار مطرح شده و امری بی سابقه بوده است فراهم کند.

نتایج همچنین می تواند پیش بینی اولیه و البته ناقصی را درباره مسیر آینده نشان دهد زیرا هر دو حزب منتظر انتخابات درون حزبی ریاست جمهوری هستند که در سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد.

صرف نظر از ادعای ترامپ درباره میزان اهمیتی که برای انتخابات کنگره قائل است، سوم نوامبر (۱۲ آبان) میلیون ها آمریکا به او نشان خواهند داد که این انتخابات اهمیت دارد.

این انتخابات برای تصاحب کرسی های یک سوم سنا و کل مجلس نمایندگان کنگره خواهد بود. جمهوریخواهان در حال حاضر اکثریت هر دو مجلس را در اختیار دارند.