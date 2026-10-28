جوان آنلاین: آیین اعطای عطیه فرماندهی معظم کل قوا، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، به دانش‌آموختگان دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور امیر سرلشکر عطاءالله صالحی، نماینده ویژه معظم‌له و فرمانده اسبق ارتش و امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، برگزار شد.

امیر سرلشکر صالحی در این مراسم، پدافند هوایی را خط مقدم دفاع از آسمان کشور دانست و با تأکید بر نقش سرنوشت‌ساز این نیرو در دفاع از کشور، اظهار کرد: رهبر شهید امت در زمان حیات خود همواره بر اولویت و اهمیت پدافند هوایی تأکید داشتند و امروز بیش از پیش به اهمیت این جایگاه پی برده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه اعطای این عطیه به سنت رهبر شهید و به دستور رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود، این اقدام را مایه افتخار دانش‌آموختگان دانست و بر ضرورت مسئولیت‌پذیری آنان در آغاز مسیر خدمت تأکید کرد.

نماینده ویژه فرماندهی معظم کل قوا در ادامه، به دانش‌آموختگان دانشگاه افسری پدافند هوایی توصیه کرد و گفت: نماز را در هر شرایطی اقامه کنید، همواره به ورزش، حفظ آمادگی جسمانی و توجه به تغذیه مناسب اهمیت دهید و با مطالعه مستمر، دانش عمومی و تخصصی خود را افزایش داده و از ابتکار و نوآوری در حوزه پدافند هوایی غافل نشوید.

این مراسم با هدف تکریم دانش‌آموختگان دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) و پاسداشت تلاش‌های آنان در مسیر کسب دانش و مهارت‌های تخصصی برگزار شد؛ دانش‌آموختگانی که با دریافت عطیه فرماندهی معظم کل قوا، فصل تازه‌ای از خدمت در خط مقدم دفاع از آسمان ایران اسلامی را آغاز می‌کنند