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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۴
ورزش » ساير

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

حسن یزدانی قرعه کشی اوزان دهگانه رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان، ظهر امروز در شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار شد.

جوان آنلاین: مسابقات کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۶ جهان از فردا پنجشنبه در آستانه قزاقستان آغاز می‌شود که قرعه‌کشی این رقابت‌ها امروز انجام شد.

در مهم‌ترین قرعه، حسن یزدانی ملی‌پوش وزن ۹۷ کیلوگرم ایران و دارنده ۱۰ مدال جهان و المپیک در دور اول با حریف کره‌ای مسابقه می‌دهد و در دور بعد به مصاف آرش یوشیدا کشتی‌گیر دورگه ایرانی – ژاپنی می‌رود. محمدعلی آذرپیرا در بازی‌های آسیایی موفق شد یوشیدا را شکست دهد.

در سمت پایین جدول احمد تاج‌الدین‌اف قهرمان المپیک از بحرین حضور دارد و در نیمه‌نهایی احتمالا با برنده یزدانی و یوشیدا مسابقه می‌دهد.

کایل اسنایدر از آمریکا و عبدالرشید سعدالله اف از روسیه دو قهرمان دیگر المپیک و جهان در این وزن هستند که در سوی دیگر جدول حضور دارند و در یک‌چهارم نهایی به مصاف همدیگر خواهند رفت.

همچنین در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسمپور دارنده دو مدال طلای جهان با سخت ترین قرعه مواجه شده و در دور نخست با ماگومد رمضان‌اف قهرمان المپیک پاریس از بلغارستان مسابقه می‌دهد. رمضان‌اف در فینال المپیک از سد حسن یزدانی مصدوم گذشت. کادیف روس و کایل دیک امریکایی هم در سمت قاسمپور حضور دارند.

در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی‌زاده در دور نخست به مصاف هوتسولیاک از اوکراین می‌رود.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان نایب قهرمان ۲۰۲۵ جهان در دور نخست استراحت می‌کند و سپس با برنده هند و بلغارستان مسابقه می‌دهد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد مدافع عنوان قهرمانی جهان در دور نخست با موسایف کشتی‌گیر روسی‌الاصل بلژیک مسابقه می‌دهد و در دور بعد باید به مصاف برنده تانابه از ژاپن و دومان از ترکیه برود.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی در دور نخست استراحت می‌کند و سپس با برنده یاراشف از ازبکستان و اندوک از گینه بیسائو مسابقه می‌دهد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی دارنده دو مدال نقره جهان در اوزان ۶۵ و ۷۰ کیلوگرم جهان در دور نخست استراحت می‌کند و سپس با کورماگومداف کشتی‌گیر روسی‌الاصل مجارستان مسابقه می‌دهد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی دارنده پنج مدال نقره و برنز جهان و قهرمان بازی‌های آسیایی در دور نخست با اکرم‌اف از تاجیکستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور پس از استراحت در دور نخست، به مصاف ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک پاریس از بلغارستان می‌رود و برنده این کشتی در دور بعد احتمالا با کایل دیک قهرمان وزن ۷۹ کیلوگرم جهان از آمریکا مسابقه می‌دهد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، به مصاف برنده آلتونباش از ترکیه و چاپلین از قرقیزستان می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی دارنده ۱۰ مدال جهان و المپیک در دور اول با کیم از کره‌جنوبی مسابقه می‌دهد و در دور بعد به مصاف آرش یوشیدا کشتی‌گیر دورگه ایرانی – ژاپنی می‌رود. در سمت پایین جدول احمد تاج‌الدین‌اف قهرمان المپیک از بحرین حضور دارد و در نیمه‌نهایی احتمالا با برنده یزدانی و یوشیدا مسابقه می‌دهد.

کایل اسنایدر و عبدالرشید سعدالله‌اف در سمت دیگر جدول هستند که در یک چهارم نهایی با هم مبارزه خواهند کرد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع قهرمان جهان و دارنده دو مدال نقره و برنز المپیک پس از استراحت در دور نخست، با برنده مسابقه بین جاسپوران از هند و سارم از رومانی مسابقه می‌دهد. شریپوف دارنده برنز جهان در سمت زارع حضور دارد.


برنامه کامل رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

چهارشنبه ۶ آبان ماه:
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

پنج‌شنبه ۷ آبان ماه:
ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد (رحمان عموزاد و حسن یزدانی)
ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان فوق
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

جمعه ۸ آبان ماه:
ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد (احمد محمدنژاد، سینا خلیلی، کامران قاسم‌پور، امیرحسین زارع)
ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۹ آبان ماه:
ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد (میلاد والی‌زاده، امیرمحمد یزدانی، محمد نخودی، امیرحسین فیروزپور)
ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۱۰ آبان ماه:
ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

برچسب ها: حسن یزدانی ، کشتی ، کشتی آزاد
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