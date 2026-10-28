کد خبر: 1387324
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

پکن: تحریم‌های آمریکا علیه کوبا باید پایان یابد

پکن نماینده دائم چین در سازمان ملل با درخواست از آمریکا برای پایان فوری محاصره اقتصادی کوبا و توقف فشارها بر این کشور، بر حمایت قاطع پکن از حاکمیت ملی، امنیت، استقلال و حق توسعه کوبا تاکید کرد.

جوان آنلاین: «فو تسونگ»، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در مجمع عمومی این سازمان، خواستار پایان دادن به تحریم اقتصادی، تجاری و مالی آمریکا علیه کوبا شد.

به گزارش ایسنا، فو تسونگ، نماینده دائم چین در سازمان ملل، گفت پکن بار دیگر به پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی کوبا برای پایان دادن به تحریم‌های آمریکا رای مثبت خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه محاصره اقتصادی غیرقانونی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه کوبا ۶۴ سال است که ادامه دارد و همچنان تشدید می‌شود، تاکید کرد که این اقدامات باید فورا متوقف شوند.

این دیپلمات چینی خاطرنشان کرد که مجمع عمومی سازمان ملل طی ۳۴ سال گذشته قطعنامه مربوط به ضرورت پایان دادن به تحریم اقتصادی، تجاری و مالی آمریکا علیه کوبا را بررسی کرده است، اما مفاد این قطعنامه همچنان اجرا نشده‌اند.

وی افزود که این دو فصل از تاریخ و روندهای مستمر کنونی، گواه رنج عمیقی هستند که دولت و مردم کوبا متحمل شده‌اند و در عین حال، مقاومت تسلیم‌ناپذیر آنان را نشان می‌دهند.

انتقاد چین از سیاست‌های آمریکا علیه کوبا

فو تسونگ گفت این تحولات همچنین بیانگر رفتار سلطه‌جویانه و زورگویانه آمریکا هستند؛ رفتاری که با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در تضاد است و نظم بین‌المللی و هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد.

وی اظهار کرد: چین همواره در سمت درست تاریخ، در کنار ارزش‌های مشترک بشریت و در مسیر دفاع از انصاف و عدالت ایستاده است. چین بار دیگر از آمریکا می‌خواهد محاصره و فشار بر کوبا را فورا متوقف کند و قطعنامه مربوط به پایان دادن به تحریم اقتصادی، تجاری و مالی علیه این کشور را بدون تاخیر به اجرا درآورد.

نماینده دائم چین در سازمان ملل همچنین تاکید کرد که آینده و سرنوشت کوبا باید صرفا و به‌طور مستقل به دست مردم این کشور تعیین شود.

وی تصریح کرد که هیچ کشوری حق ندارد علیه کشورهای دیگر تحریم اعمال کند یا اراده و مسیر توسعه خود را بر آنان تحمیل کند؛ چه رسد به اینکه برای وادار کردن کوبا به تبعیت، به تهدید نظامی یا اقدامات قضایی سوءاستفاده‌ گرانه متوسل شود.

درخواست چین برای حذف نام کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم

فو تسونگ در ادامه گفت جامعه بین‌المللی باید با ایجاد عزمی جمعی، کشور مربوطه را به بازگشت به مسیر درست وادار کند، این کشور را به پایبندی به اجماع و درخواست‌های مندرج در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل فرا بخواند و خواستار پایان دادن به تمامی تحریم‌ها و تحریم‌های ثانویه علیه کوبا شود.

وی همچنین بر ضرورت خارج کردن نام کوبا از فهرست موسوم به «کشورهای حامی تروریسم» تاکید کرد و گفت جامعه بین‌المللی باید به‌طور مشترک از نظام بین‌المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نظم بین‌المللی مبتنی بر حقوق بین‌الملل صیانت کند.

نماینده دائم چین در سازمان ملل افزود که جامعه بین‌المللی باید موضعی روشن اتخاذ کند، از حق توسعه دفاع کند، همکاری‌های توسعه‌ای را پیش ببرد و از حقوق و کرامت مردم حمایت کند تا آرزوی آنان برای برخورداری از زندگی بهتر به‌تدریج محقق شود.

فو تسونگ در پایان تاکید کرد که چین همچنان قاطعانه از آرمان عادلانه کوبا در دفاع از حاکمیت ملی، امنیت و حق توسعه این کشور حمایت خواهد کرد و در پشتیبانی از تمامی تلاش‌های عادلانه در مسیر استقلال و توسعه استوار خواهد ماند.

برچسب ها: پکن ، تحریم های آمریکا ، کوبا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

قطعی کابل‌ها قطعی شد

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

ترامپ در مثلث مرگ

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

بدون شرح

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

راز ماندگاری!

امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار