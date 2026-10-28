نماینده دائم چین در سازمان ملل با درخواست از آمریکا برای پایان فوری محاصره اقتصادی کوبا و توقف فشارها بر این کشور، بر حمایت قاطع پکن از حاکمیت ملی، امنیت، استقلال و حق توسعه کوبا تاکید کرد.

جوان آنلاین: «فو تسونگ»، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در مجمع عمومی این سازمان، خواستار پایان دادن به تحریم اقتصادی، تجاری و مالی آمریکا علیه کوبا شد.

به گزارش ایسنا، فو تسونگ، نماینده دائم چین در سازمان ملل، گفت پکن بار دیگر به پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی کوبا برای پایان دادن به تحریم‌های آمریکا رای مثبت خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه محاصره اقتصادی غیرقانونی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه کوبا ۶۴ سال است که ادامه دارد و همچنان تشدید می‌شود، تاکید کرد که این اقدامات باید فورا متوقف شوند.

این دیپلمات چینی خاطرنشان کرد که مجمع عمومی سازمان ملل طی ۳۴ سال گذشته قطعنامه مربوط به ضرورت پایان دادن به تحریم اقتصادی، تجاری و مالی آمریکا علیه کوبا را بررسی کرده است، اما مفاد این قطعنامه همچنان اجرا نشده‌اند.

وی افزود که این دو فصل از تاریخ و روندهای مستمر کنونی، گواه رنج عمیقی هستند که دولت و مردم کوبا متحمل شده‌اند و در عین حال، مقاومت تسلیم‌ناپذیر آنان را نشان می‌دهند.

انتقاد چین از سیاست‌های آمریکا علیه کوبا

فو تسونگ گفت این تحولات همچنین بیانگر رفتار سلطه‌جویانه و زورگویانه آمریکا هستند؛ رفتاری که با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در تضاد است و نظم بین‌المللی و هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد.

وی اظهار کرد: چین همواره در سمت درست تاریخ، در کنار ارزش‌های مشترک بشریت و در مسیر دفاع از انصاف و عدالت ایستاده است. چین بار دیگر از آمریکا می‌خواهد محاصره و فشار بر کوبا را فورا متوقف کند و قطعنامه مربوط به پایان دادن به تحریم اقتصادی، تجاری و مالی علیه این کشور را بدون تاخیر به اجرا درآورد.

نماینده دائم چین در سازمان ملل همچنین تاکید کرد که آینده و سرنوشت کوبا باید صرفا و به‌طور مستقل به دست مردم این کشور تعیین شود.

وی تصریح کرد که هیچ کشوری حق ندارد علیه کشورهای دیگر تحریم اعمال کند یا اراده و مسیر توسعه خود را بر آنان تحمیل کند؛ چه رسد به اینکه برای وادار کردن کوبا به تبعیت، به تهدید نظامی یا اقدامات قضایی سوءاستفاده‌ گرانه متوسل شود.

درخواست چین برای حذف نام کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم

فو تسونگ در ادامه گفت جامعه بین‌المللی باید با ایجاد عزمی جمعی، کشور مربوطه را به بازگشت به مسیر درست وادار کند، این کشور را به پایبندی به اجماع و درخواست‌های مندرج در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل فرا بخواند و خواستار پایان دادن به تمامی تحریم‌ها و تحریم‌های ثانویه علیه کوبا شود.

وی همچنین بر ضرورت خارج کردن نام کوبا از فهرست موسوم به «کشورهای حامی تروریسم» تاکید کرد و گفت جامعه بین‌المللی باید به‌طور مشترک از نظام بین‌المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نظم بین‌المللی مبتنی بر حقوق بین‌الملل صیانت کند.

نماینده دائم چین در سازمان ملل افزود که جامعه بین‌المللی باید موضعی روشن اتخاذ کند، از حق توسعه دفاع کند، همکاری‌های توسعه‌ای را پیش ببرد و از حقوق و کرامت مردم حمایت کند تا آرزوی آنان برای برخورداری از زندگی بهتر به‌تدریج محقق شود.

فو تسونگ در پایان تاکید کرد که چین همچنان قاطعانه از آرمان عادلانه کوبا در دفاع از حاکمیت ملی، امنیت و حق توسعه این کشور حمایت خواهد کرد و در پشتیبانی از تمامی تلاش‌های عادلانه در مسیر استقلال و توسعه استوار خواهد ماند.