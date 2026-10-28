جوان آنلاین: سردار فدوی، رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در رزمایش «جان‌فدایان لرستان» با اشاره به تحولات دفاع مقدس دوم و سوم، نقش مردم در پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و ایستادگی جبهه مقاومت اظهار کرد: وعده‌های الهی و بشارت‌های پیامبر اعظم (ص)، ائمه اطهار (ع) و شهدا بیش از هر زمان دیگری در این مقاطع تجلی یافته است.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه استکبار جهانی با تمام توان و ابزار‌های خود به ایران اسلامی و جبهه مقاومت هجوم آورد، افزود: با وجود دشواری‌های این نبرد، مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی پیروز نهایی این رویداد تاریخی بودند.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه، شکست ابرقدرت‌های مادی در مواجهه با انقلاب اسلامی را نشانه‌ای از اراده الهی در برتری جبهه حق دانست و تصریح کرد: این تحولات، پوشالی بودن قدرت‌های استکباری را آشکار کرده و پیروزی‌های مستمر، حقیقت قدرت واقعی را برای ملت‌های جهان نمایان می‌سازد.

ایثار مجاهدان، عامل ارتقای جایگاه جبهه مقاومت

فدوی با تأکید بر نقش ایثار و فداکاری در مسیر تحقق آرمان‌های اسلامی گفت: دستیابی به جایگاه رفیع و ارتقای الهی، نیازمند ایثار و پرداخت هزینه‌های بزرگ است؛ فداکاری‌هایی که برای حفظ اسلام، تداوم مسیر امام راحل (ره) و اثبات حقیقت قدرت در عالم صورت گرفته است.

وی با اشاره به فرماندهان شهید نیرو‌های مسلح افزود: فرماندهان و مجاهدان سرافرازی همچون شهید سلامی، شهید پاکپور و دیگر شهدای والامقام سپاه، ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)، در کنار مجاهدت و انجام تکلیف، همواره آرزوی شهادت داشتند و سرانجام به این فوز عظیم دست یافتند.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با اشاره به رویکرد آمریکا و متحدانش اظهار کرد: آنچه اهمیت اساسی دارد، ایستادگی و پایبندی ملت ایران و مسلمانان جبهه مقاومت به اصول قرآنی و آرمان‌های اصیل اسلامی است؛ مسیری که تا تحقق نهایی این آرمان‌ها ادامه خواهد داشت.

حضور ۲۴۰ روزه مردم؛ جلوه وحدت ملی در دفاع از کشور

فدوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه دفاع از کشور گفت: بیش از ۲۴۰ روز است که آحاد مردم ایران اسلامی شبانه‌روز در صحنه حضور دارند و با فرزندان رزمنده خود در میدان نبرد هم‌پیمان شده‌اند.

وی این حضور را تجلی راستین وحدت کلمه دانست و افزود: وحدت کلمه از برجسته‌ترین رهنمود‌های حضرت امام خمینی (ره) است و حضور حماسی مردم در عرصه دفاع از کشور، جلوه‌ای از تحقق این رهنمود به شمار می‌رود.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با گرامیداشت یاد شهدا، امام شهیدان و فرماندهان مدافع انقلاب اسلامی و کشور تأکید کرد: نیرو‌های مسلح و آحاد ملت ایران یکپارچه و متحد در برابر جبهه باطل و استکبار جهانی ایستاده‌اند و ثمره نهایی این مقاومت را به نمایش خواهند گذاشت؛ پیروزی‌ای که به گفته وی، امپراتوری رسانه‌ای دشمن قادر به کتمان آن نخواهد بود.

فدوی با اشاره به نقش مردم لرستان در پشتیبانی از نیرو‌های هوافضای سپاه گفت: اقتدار هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک‌های متعدد از استان لرستان به سمت تل‌آویو و پایگاه‌های آمریکایی تجلی یافت.

وی با بیان اینکه مردم غیور لرستان در شرایط دشوار و پرخطر به میدان آمدند، اظهار کرد: مردم این استان به‌صورت داوطلبانه و با استفاده از وسایل شخصی خود برای پشتیبانی و باز نگه‌داشتن مسیر‌های دسترسی به تونل‌های هوافضا تلاش کردند؛ آن هم در شرایطی که خطر اصابت گلوله وجود داشت، اما به گفته وی، اجازه ندادند حتی یک شلیک متوقف شود.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه همچنین با یادآوری سابقه حضور مردم لرستان و بختیاری در دوران دفاع مقدس، به حضور پرشور آنان با لباس‌های محلی در روز‌های نخست جنگ در اهواز و جبهه جنوب اشاره کرد و نقش زنان این مناطق را در پشتیبانی از رزمندگان و شکل‌گیری حماسه‌های دفاع مقدس مورد تأکید قرار داد.

فدوی خاطرنشان کرد: رزمایش «جان‌فدایان لرستان» جلوه‌ای از همبستگی قلبی، زبانی و عملی ملت ایران در دفاع از آرمان‌هاست و نقش‌آفرینی مردم در کنار نیرو‌های مسلح، نمودی از وحدت و همراهی ملی در عرصه دفاع از کشور به شمار می‌رود.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه در رزمایش جان‌فدایان لرستان با بیان اینکه وعده الهی و بشارت‌های پیامبر اعظم (ص)، ائمه اطهار (ع) و شهدا، بیش از هر زمان دیگری در دفاع مقدس دوم و سوم تجلی یافته است، تصریح کرد: با وجود آنکه استکبار جهانی با تمامی توان و ابزار‌های خود به ایران اسلامی و جبهه مقاومت هجوم آورد و نبردی بسیار دشوار را رقم زد، اما پیروز نهایی این رویداد تاریخی، مردم ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند.

سردار فدوی با بیان اینکه شکست ابرقدرت‌های مادی در مواجهه با انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده اراده الهی بر تفوق قدرت جبهه حق و افشای پوشالی بودن قدرت‌های استکباری در سطح جهان است، خاطرنشان کرد: این پیروزی‌های قاطعانه و مستمر، حقیقتِ قدرت واقعی در عالم را برای تمام ملت‌های دنیا آشکار می‌سازد.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه محاسبات آمریکا مبتنی بر معیار‌های مادی است، گفت: در محاسبات دشمن، نقش خداوند، پیامبر اسلام (ص)، ائمه اطهار (ع) و شهدا نادیده گرفته می‌شود، درحالی‌که این عوامل در سرنوشت نبرد نقش اساسی دارند.

فدوی ادامه داد: دشمنان با تمام امکانات و عوامل خود وارد میدان شدند و جنگی سخت شکل گرفت، اما ایران به‌عنوان کانون انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، پیروز این رویارویی بوده است.

وی با تأکید بر نقش مردم در این تحولات تصریح کرد: پیروز این دو جنگ، مردم ایران هستند که پای انقلاب اسلامی ایستادند و اراده الهی بر این قرار گرفته است که قدرت ایران، انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در جایگاهی برجسته در جهان قرار گیرد تا مردم دنیا با مفهوم قدرت حقیقی آشنا شوند.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با اشاره به ضرورت شکست قدرت‌های مادی در این روند اظهار کرد: برای اینکه مردم جهان دریابند ابرقدرت واقعی چیست، لازم بود قدرت مادی آمریکا وارد رویارویی با انقلاب اسلامی شود و شکست بخورد.

فدوی با اشاره به هزینه‌های انسانی این تقابل گفت: رسیدن به جایگاهی که خداوند برای انقلاب اسلامی اراده کرده، هزینه‌هایی داشته است و افرادی که طی سال‌های طولانی به وظایف خود عمل می‌کردند، آرزوی شهادت داشتند.

وی با یادآوری واکنش امام شهید انقلاب هنگام یادآوری شهدا افزود: بار‌ها شاهد بودیم که هنگام مطرح‌شدن نام شهدا، اشک در چشمان ایشان حلقه می‌زد و آرزوی شهادت می‌کردند.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با بیان اینکه این فداکاری‌های سرداران شهید در راستای حفظ اسلام و تبیین جایگاه قدرت حقیقی معنا پیدا می‌کند، اظهار کرد: این افراد آمادگی داشتند برای اعتلای اسلام جان خود را فدا کنند و چنین نیز کردند.

فدوی با اشاره به ادامه تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا و متحدانش تأکید کرد: مسئله اصلی، ملت ایران و ملت‌های مسلمان در سراسر جبهه مقاومت هستند که به اهدافی پایبندند که قرآن کریم مشخص کرده است.

وی با اشاره به حضور شبانه مردم در نقاط مختلف کشور گفت: بیش از ۲۴۰ روز است که مردم ایران پای کار آمده‌اند و شب‌ها در سراسر کشور به میدان می‌آیند.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه، وحدت کلمه را از تأکیدات پرتکرار امام خمینی (ره) در دوران نهضت اسلامی دانست و افزود: این وحدت در ۲۴۰ روز گذشته جلوه‌گر شده است؛ نیرو‌های مسلح و مردم در سراسر کشور، یکپارچه در برابر جبهه باطل ایستاده‌اند و آثار این ایستادگی به‌طور مستمر مشاهده می‌شود.

فدوی با تأکید بر تداوم مقاومت و ایستادگی مردم ایران اظهار کرد: ان‌شاءالله به‌زودی ثمره نهایی این مقاومت، یعنی پیروزی قطعی و انکارناپذیر، محقق خواهد شد؛ پیروزی‌ای که دشمنان با وجود برخورداری از امپراتوری رسانه‌ای گسترده، نمی‌توانند واقعیت آن را نادیده بگیرند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهید انقلاب افزود: درود بر فرماندهان شهیدی که در دفاع از انقلاب اسلامی و کشور، پیشگام مردم ایران شدند و جان خود را در این مسیر فدا کردند.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش مردم لرستان در دوران جنگ گفت: مردم این استان در هر سه دفاع مقدس برای انجام وظایف خود به میدان آمدند و با سرافرازی به مسئولیت‌هایشان عمل کردند.

فدوی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به لرستان در جریان جنگ دوم و سوم عنوان کرد: لرستان یکی از مناطقی بود که به‌دلیل استقرار یگان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آماج حملات گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت؛ چراکه شلیک‌های متعددی از این منطقه به سمت پایگاه‌های آمریکا انجام می‌شد.

وی با بیان اینکه مردم لرستان در پشتیبانی از نیرو‌های هوافضای سپاه نقش داشتند، تصریح کرد: مردم داوطلبانه و با وسایل نقلیه شخصی خود به میدان آمدند تا مسیر‌ها و تونل‌های هوافضا باز بماند.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با یادآوری خاطرات دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: یکی از صحنه‌هایی که همواره در خاطرم مانده، حضور مردم لرستان و مردم بختیاری در اهواز در روز‌های نخست جنگ است.

فدوی همچنین با تجلیل از نقش زنان در پشتیبانی از رزمندگان گفت: درود بر زنان این منطقه که پشتیبانان اساسی مردان خود بودند تا آنها بتوانند به میدان بروند و وظایفشان را انجام دهند.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش جان‌فدایان ۲ در لرستان تأکید کرد: ان‌شاءالله رزمایش امروز جلوه کاملی از آن چیزی خواهد بود که در دل، زبان و عمل مردم برای دفاع از اسلام، دفاع از ایران اسلامی و پشتیبانی از جبهه حق وجود دارد.