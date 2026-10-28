جوان آنلاین: یک حمله سایبری علیه بخش خدمات ثبت نام الکترونیکی کمیته انتخابات فدرال آمریکا از روز دوشنبه موجب ایجاد اختلال در این سامانه ها شده است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، اختلال مذکور ممکن است افشای اطلاعات مربوط به تامین مالی کارزارهای انتخاباتی را پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا با مشکل مواجه کند.

به گزارش رویترز، سامانه مذکور از دوشنبه شب از کار افتاد و از دسترس خارج شد. یکی از مسؤولان ثبت الکترونیکی کمیته انتخابات آمریکا در ایمیلی به شرکت های فعال در حوزه رعایت مقررات مالی کارزارها اعلام کرد که یک عامل مخرب در تلاش برای نفوذ به سامانه های کمیته بوده و به همین دلیل خدمات قابل دسترس از طریق اینترنت به طور موقت تعطیل شده اند.

در آستانه انتخابات آمریکا نامزدهای مجلس نمایندگان و سنا باید کمک های مالی یا وام های دریافتی را گزارش کنند. کمیته های سیاسی نیز باید برخی هزینه های انتخاباتی به همین میزان را ظرف ۲۴ ساعت پس از انتشار عمومی گزارش دهند. از کار افتادن سامانه مذکور می تواند انتشار به موقع این اطلاعات را به تاخیر بیندازد.