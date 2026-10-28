پنتاگون سامانه پاتریوت به اراضی اشغالی ارسال کرد

جوان آنلاین: رسانه‌های غربی به نقل از منابع آمریکایی گزارش دادند که پنتاگون سامانه پدافند هوایی پاتریوت را برای آنچه تقویت توان دفاع موشکی اسرائیل خوانده شده برای این رژیم ارسال کرده است.

به گزارش مهر، بر این گزارش‌ها، آمریکا همچنین قصد دارد ماه آینده گروه دیگری از ناوهای هواپیمابر را به منطقه اعزام کند تا به حدود ۲۰ ناو جنگی آمریکایی مستقر در خاورمیانه ملحق شوند.

به ادعای این گزارش، این اقدامات با هدف فراهم کردن گزینه‌های مختلف برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در صورت ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران انجام می‌شود.

آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه جنگی تجاوزکارانه را علیه ایران آغاز کردند. واشنگتن و تهران در ماه ژوئن تفاهم‌نامه‌ای برای توقف فوری درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، امضا کردند؛ اما آمریکا شامگاه ۸ ژوئیه حملات گسترده‌ای علیه ایران از سر گرفت و در حالی که خود به نقض تعهداتش پرداخته بود تهران را به نقض توافق‌های مربوط به تنگه هرمز متهم کرد.