منابع خبری از تداوم تجاوزهای نیروهای اشغالگر صهیونیستی به جنوب سوریه و ایجاد پست ایست بازرسی در حومه «قنیطره» خبر دادند.

جوان آنلاین: نیروهای اشغالگر صهیونیستی صبح امروز به روستای «مجدولیه» در حومه قنیطره در جنوب سوریه تجاوز کرده و با ایجاد ایست بازرسی موقت، عابران را تفتیش کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی پیش از این نیز با توپخانه شهرک عابدین در غرب درعا را هدف قرار داد که در این حمله، دو گلوله توپ به مناطق غربی این شهرک اصابت کرد.

بنا به گزارش‌ها، نیروهای نظامی رژیم اسرائیل با بی‌اعتنایی به مخالفت‌های دولت دمشق، به تخریب اراضی کشاورزی با بولدوزر در جنوب سوریه ادامه می‌دهند. اقدامات ارتش اسرائیل در غرب مزارع «الحانوت» در استان قنیطره شامل ایجاد یک راه باریک زمینی بر روی زمین‌های کشاورزی خصوصی با هدف ادعایی تقویت استحکامات نظامی با پروژه موسوم به «سوفا ۵۳» است.

ادامه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

دولت دمشق این اقدامات را به عنوان نقض توافق‌نامه سال ۱۹۷۴ دانسته و محکوم کرده اما رژیم صهیونیستی بی توجه به این مخالفت‌ها به تخریب اراضی کشاورزی در جنوب سوریه ادامه می‌دهد.