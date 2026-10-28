کد خبر: 1387317
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

اختلاف نظر در اروپای شمالی بر سر ایجاد کانال ارتباطی با مسکو

مسکو نخست وزیر دانمارک از «تک‌روی» سران فنلاند و نروژ که در تماس تلفنی با رئیس جمهوری روسیه قصد ایجاد «کانال ارتباطی» با وی را داشتند، انتقاد کرد.

جوان آنلاین: تماس تلفنی میان الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند، و یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ، با ولادیمیر پوتین موجب بروز اختلاف‌نظر در میان کشورهای حوزه نوردیک (اروپای شمالی) شد. دانمارک از هلسینکی و اسلو به دلیل اقدام مستقل، ناهماهنگ و «تک‌روی» در این زمینه انتقاد کرده است.

رهبران فنلاند و نروژ اعلام کردند که این تماس را با هدف پیگیری گفت‌وگوهای هفته گذشته در اسلو میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و نمایندگان آمریکا، و همچنین فراهم کردن مقدمات برای دیدار احتمالی نمایندگان روسیه و اوکراین در ماه نوامبر (آبان)، برقرار کرده‌اند.

به گفته رئیس‌جمهور فنلاند، این گفت‌وگوی حدود ۹۰ دقیقه‌ای «صریح و محتوایی» بود؛ در حالی که نخست‌وزیر نروژ خاطرنشان کرد که این مکالمه «اختلاف‌نظرهای قابل‌توجه» با رئیس‌جمهور روسیه را نشان داد.

فنلاند و نروژ که هر دو با روسیه هم‌مرز هستند، از حامیان اصلی اوکراین به شمار می‌روند.

بدبینی دانمارک نسبت به اقدامی ناهماهنگ

این تماس تلفنی که به گفته سران فنلاند و نروژ با هماهنگی کی‌یف انجام شده بود به مذاق همه رهبرانی که همان روز برای نشست کشورهای نوردیک در هلسینکی گرد هم آمده بودند، خوش نیامد.

هر دو مقام تأکید کردند که از جانب خود و نه به نمایندگی از کل اروپایی‌ها سخن گفته اند. مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، از آن‌ها به دلیل «تک‌روی» و اقدام ناهماهنگ با سایرین انتقاد کرد.

او از پایتخت فنلاند به شبکه رادیو و تلویزیون ملی دانمارک (DR) گفت: من نسبت به این ابتکار عمل که نروژی‌ها و فنلاندی‌ها انجام داده‌اند، بسیار بدبین هستم. این کار با هیچ‌یک از ما هماهنگ نشده بود.

اختلاف نظر در اروپای شمالی بر سر ایجاد کانال ارتباطی با مسکو

استوره این انتقاد را رد کرد و اظهار داشت که همه شرکا پیش از انجام تماس در جریان قرار گرفته بودند و پس از پایان مکالمه نیز در مورد جزئیات به آن‌ها اطلاع‌رسانی شد.

او تأکید کرد: دولت ایالات متحده نباید تنها طرف دارای کانال ارتباطی با رهبری روسیه باشد. کشورهای اروپایی نیز باید از چنین ارتباطی برخوردار باشند.

وی خاطرنشان کرد که این نخستین گفت‌وگوی تلفنی او با پوتین از آوریل ۲۰۲۲ (یعنی چند هفته پس از آغاز جنگ اوکراین) بوده است.

ایجاد کانال ارتباطی

استوره افزود که دو رهبر کشورهای نوردیک، روز دوشنبه و پیش از گفت‌وگوی تلفنی‌شان با رئیس‌جمهور روسیه، مذاکراتی «عمیق» با زلنسکی داشتند و روز سه‌شنبه نیز به مدت نیم ساعت با او صحبت کردند تا وی را در جریان جزئیات آن گفت‌وگوها قرار دهند.

استوب در گفت‌وگو با خبرنگاران توضیح داد که «هم آمریکایی‌ها و هم اوکراینی‌ها بر این باور بودند که برقراری تماس ایده خوبی است» و اوکراین از کشورهای نوردیک خواسته بود تا در «ایجاد یک کانال ارتباطی» کمک کنند.

او خاطرنشان کرد اگرچه ایده آغاز گفت‌وگو با روسیه مدتی بود که مطرح می‌شد، اما در نهایت «وضعیت نسبتا پرتنش میان ایالات متحده و اوکراین» بود که کفه ترازو را به نفع این اقدام سنگین کرد.

در اسلو، ایور نویمان، مدیر «مؤسسه فریتیوف نانسن»، از اینکه فردریکسن تا چه حد «از واقعیت دور بوده» ابراز تعجب کرد و به شبکه رادیو و تلویزیون ملی نروژ (NRK) گفت: اول از همه، او باید بسیار سپاسگزار اروپا باشد؛ چرا که اروپایی‌ها درست در زمانی که او در ماجرای گرینلند که ترامپ قصد تصاحب آن را داشت و بیش از هر زمان دیگری نیازمند کمک بود، به یاری‌اش آمدند.

وی افزود: دوم آنکه روشن است کشوری مانند دانمارک که خود دچار اختلاف و تیرگی روابط با ایالات متحده شده، در جایگاهی نیست که بتواند در این زمینه نقش میانجی یا تسهیل‌گر را ایفا کند.

فرانس ۲۴ به نقل از کرملین، افزود: سران فنلاند، نروژ و روسیه توافق کردند که «تماس‌های مستقیم تلفنی» خود را ادامه دهند.

کرملین اعلام کرد که پوتین در جریان این گفت‌وگو اظهار داشت که اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در حال پیگیری «سیاست تقابل» هستند؛ سیاستی که به گفته وی، منجر به «طولانی شدن» درگیری‌ها در اوکراین می‌شود.

استوره و استوب سه‌شنبه گذشته در اسلو میزبان زلنسکی بودند. رئیس‌جمهور اوکراین در جریان این سفر، با استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان آمریکا (به صورت مجازی) گفت‌وگو کرد تا درباره راه‌حل احتمالی برای پایان دادن به مناقشه اوکراین رایزنی کند. پس از این گفت‌وگوها، ویتکاف برای دیدار با پوتین راهی سن‌پترزبورگ شد.

بنابر اعلام کرملین، مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری ایالات متحده، برای ماه نوامبر در ابوظبی (امارات متحده عربی) «برنامه‌ریزی شده» است.

به گزارش فرانس۲۴، پیش‌تر نیز مذاکرات مستقیمی در سال ۲۰۲۵ انجام شده بود، اما به دلیل پافشاری طرفین بر شروط خود، این گفت‌وگوها به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به مناقشه منجر نشد.

برچسب ها: مسکو ، روسیه ، اروپا
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