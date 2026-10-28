یک هفته تا انتخابات میان دوره ای کنگره؛ موج آبی در راه است؟

اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا با استناد بر نتایج ۱۰ نظرسنجی نوشت، این نتایج نشان می دهند که چرا اعضای حزب دموکرات فکر می کنند موج آبی یعنی پیروزی گسترده دموکرات ها در راه است و جمهوری‌خواهان باید نگران چنین شرایطی باشند.

جوان آنلاین: تارنمای اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا نوشت: با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره ای آمریکا همان طور که در بیشتر انتخابات های سراسری در این کشور رخ می دهد، مسائل داخلی بیش از مسائل خارجی به دغدغه رای دهندگان تبدیل شده است.

در یک نظرسنجی، ۳۱ درصد از شرکت کنندگان چالش های اقتصادی و ۳۰ درصد عملکرد ضعیف دولت دونالد ترامپ را مهم ترین مساله کشور عنوان کردند.

در نظرسنجی دیگری، ۲۱ درصد از رای دهندگان واجد شرایط گفتند که از هر دو حزب اصلی دموکرات و جمهوری خواه ناراضی هستند. در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۲ درصد و در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۳ درصد همین نظر را درباره هر دو حزب اصلی آمریکا عنوان کردند.

این در حالیست که از بین ۶۱ درصد از رای دهندگانی که گفتند از هر دو حزب ناراضی هستند، ۵۸ درصد مردان زیر ۴۴ سال بودند.

اکثریت بیشتری یعنی۹۲ درصد عنوان کردند که کشور در مسیر نادرستی حرکت می کند. ۸۴ درصد گفتند که وضعیت اقتصادی قوی نیست.

این اندیشکده در تشریح نتایج نظرسنجی دیگری نوشت: ۲۹ درصد از رای دهندگان احتمالی به جمهوری خواهان گفتند که وضعیت اقتصاد بهتر از یک سال قبل است. در ماه ژانویه (دی) ۷۲ درصد از این گروه از رای دهندگان چنین نظری را داشتند.

نتایج دیگری نشان داد که ۳۴ درصد از جمهوری خواهان یا رای دهندگانی که به جمهوری خواهان گرایش دارند گفتند که بیشتر از حزب جمهوری خواه از ترامپ حمایت می کنند. در ماه فوریه ۲۰۲۵ وقتی همین سوال از این رای دهندگان پرسیده شد، ۶۳ درصد به حمایت از شخص ترامپ اشاره کردند.

در نظرسنجی دیگری، ۴۶ درصد از کسانی که خود را حامی دموکرات ها معرفی کردند گفتند که عمدتا برای نشان دادن مخالفت با ترامپ در انتخابات شرکت می کنند. در مقابل، ۳۷ درصد رای دهندگان دموکرات عنوان کردند که فقط برای حمایت از حزب خود در انتخابات شرکت می کنند.

به نوشته اندیشکده آمریکایی این ارقام میزان اتحاد رای دهندگان دموکرات را در آنچه که با آن مخالف هستند و آنچه که از آن حمایت می کنند، نشان می دهد.

شورای روابط خارجی آمریکا با اشاره بر نتایج نظرسنجی های دیگری از احتمال پیروزی دموکرات ها و غلبه بر جمهوری خواهان خبر داد و آن را، شامل ۴۷ درصد از رای دهندگان واجد شرایطی دانست که می گویند هزینه های زندگی، مهم ترین فاکتور تعیین کننده در مشارکت آن ها در انتخابات میان دوره ای پیش رو است.

این در حالیست که ۵۱ درصد از آمریکایی ها گفتند به صداقت در انتخابات کشورشان اطمینان ندارند. ۴۹ درصد نظر مخالف آن ها را داشتند.

اختلاف رای دهندگان بر اساس گرایشات حزبی قابل توجه بود، به طوری که ۶۳ درصد از دموکرات ها گفتند به صداقت در انتخابات آمریکا اعتقادی ندارند. فقط ۳۷ درصد از جمهوری خواهان و ۳۵ درصد از رای دهندگان مستقل گفتند که به صداقت در انتخابات کشورشان اعتماد دارند.

شورای روابط خارجی آمریکا نوشت: درباره مسیری که کشوری در آن حرکت می کند، ۶۲.۹ درصد از بزرگسالان آمریکایی در میانگین نظرسنجی های ملی انجام شده گفتند که کشورشان در «مسیر غلطی» حرکت می کند. هجده ماه پیش فقط ۱۲ درصد از آمریکایی ها همین نظر را داشتند و این نشانه خوبی برای حزب رئیس جمهوری که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره قرار دارد، نیست. این نتایج نشان می دهد که رای دهندگان بیشتری نسبت به آینده کشور بدبین هستند.

۷۳ درصد از بزرگسالان آمریکایی نیز در نظرسنجی که ماه گذشته انجام شد عنوان کردند که عملکرد اقتصادی ترامپ را قبول ندارند. این پایین ترین نرخ در دو دور ریاست جمهوری وی است و حتی پایین تر از پایین ترین نرخ میزان مقبولیت عملکرد اقتصادی جو بایدن رئیس جمهوری سلف ترامپ محسوب می شود.

در عین حال ۸۱ درصد از آمریکایی گفتند که تعرفه ها ترامپ هزینه های زندگی در آمریکا را افزایش داده است. ۹۴ درصد از دموکرات ها، ۸۶ درصد از افراد مستقل و ۶۲ درصد از جمهوریخواهان این نگرانی را ابراز کردند.

به گزارش ایرنا، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا سوم نوامبر (۱۲ آبان) برگزار خواهد شد. این انتخابات برای تصاحب کرسی های یک سوم سنا و کل مجلس نمایندگان کنگره خواهد بود. جمهوریخواهان در حال حاضر اکثریت هر دو مجلس را در اختیار دارند.

ترامپ به تازگی گفت، در صورت صحت انتخابات کنگره، به نتیجه احترام می گذارم. برخی اعتقاد دارند ترامپ در صورت از دست رفتن کرسی‌های جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره‌ای ممکن است نتیجه را به چالش بکشد.

وی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ مدعی شد که در انتخابات تقلب صورت گرفته و تلاش کرد نتیجه انتخابات را به چالش بکشد. این ادعای وی منجر به این شد که طرفدارانش در ۶ ژانویه همان به ساختمان کنگره حمله کنند.